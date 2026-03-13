“Tutta colpa di Del Piero, numero uno Juve di sempre. Oggi? Mi piacciono due giocatori”

Dal World Baseball Classic al consiglio a Gattuso

Si aspettava questi risultati al World Baseball Classic? «Siamo partiti con la volontà di puntare al massimo, quella è la nostra mentalità, deve essere così sempre. Volevamo vincere. Sapevamo di essere in un girone con squadre fortissime come Stati Uniti e Messico, però abbiamo disputato due gare incredibili». Cosa ha significato la vittoria contro gli Stati Uniti? «Tutto! Un successo del genere ti cambia la vita e la prospettiva. Oggi i miei ragazzi sono convinti di poter battere chiunque. Quella vittoria ha dato forza all’anima e all’ego di ogni giocatore». Cosa dobbiamo aspettarci dalla sfida con Porto Rico? «Un’altra squadra fortissima, con un manager fantastico (Yadier Molina, dal 2002 al 2022 catcher dei St.Louis Cardinals, 10 presenze all’All Star Game, ndr). Porto Rico gioca il baseball tipico dei Caraibi, aggressivo sulle basi, sarà una partita ancora più difficile rispetto a quelle del girone, perché il baseball nei playoff è tutt’altra cosa. Il partente? Penso Samuel Aldegheri (italianissimo di Verona, ndr), ma devo ancora decidere». Senta, da grande tifoso di calcio, ma anche manager di una nazionale: a fine marzo l’Italia di Gattuso si giocherà la qualificazione al Mondiale dove manca dal 2014. Ha un consiglio da dare agli azzurri? «Ci sono i cicli nello sport. L’Italia una volta aveva Maldini e Baggio, Del Piero e Totti. Era una nazionale spettacolare ed era facile vincere. Oggi è diverso, i Del Piero non esistono più. Se posso dare un consiglio da tifoso e appassionato di calcio, va trovata un’identità nuova, un modo di giocare che ci rispecchi. E bisogna che i giocatori si ricordino che rappresentano l’Italia, uno dei migliori paesi al mondo. Devono camminare a testa alta, serve l’atteggiamento giusto. Abbiamo vinto quattro Mondiali, bisogna ricordarselo quando si scende in campo, non bisogna avere paura».