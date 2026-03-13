Zhegrova papà, tutti i dettagli sulla nascita di Mars e il messaggio Juve

Giornata speciale per Edon Zhegrova , che il 12 marzo ha festeggiato uno dei momenti più importanti della sua vita. L’esterno offensivo della Juventus è infatti diventato papà per la prima volta. Un’emozione che va oltre il calcio e che ha subito fatto il giro dei social. A dare la notizia è stata la stessa società bianconera con un messaggio di auguri pubblicato sui propri canali ufficiali. Il club ha voluto congratularsi pubblicamente con il giocatore e la compagna Elsa: "Congratulazioni a Edon Zhegrova per la nascita del primogenito Mars!", ha scritto la Juventus nel post condiviso con i tifosi. Un annuncio che ha immediatamente scatenato una valanga di reazioni e messaggi di affetto. Per il calciatore kosovaro si tratta di un momento indimenticabile, celebrato non solo dalla famiglia ma anche da tutto l’ambiente bianconero.

L’affetto dei tifosi: “Sabato glielo dedichi”

Sotto al post pubblicato dalla Juventus sono arrivati in pochi minuti centinaia di commenti da parte dei tifosi. Molti hanno voluto condividere un messaggio semplice ma sentito per celebrare la nascita del piccolo Mars. Tra i tanti si legge un affettuoso "Benvenuto piccolo Mars", accompagnato da cuori e auguri per la famiglia. Altri sostenitori hanno voluto incoraggiare il giocatore anche dal punto di vista sportivo, legando questo momento felice alle prossime partite dei bianconeri. "Sabato glielo dedichi, riprenditi tutto Edon, chi ci crede è con te", ha scritto un tifoso sotto al post. In molti si sono limitati a un semplice ma caloroso "auguri", segno della vicinanza del popolo juventino. La nascita di Mars ha così trasformato la giornata di Zhegrova in una festa condivisa anche con i tifosi. Un momento privato che, grazie ai social, è diventato un piccolo evento per tutto il mondo bianconero.

Mars, il primogenito di Zhegrova

Dunque una giornata piena di felicità per papà Edon e la compagna Elsa che hanno dato vita al piccolo Mars all'ospedale di Torino. Il primogenito è nato alle 11:43 del 12 marzo e di 3.250 chili. E anche Sanije Zhegrova, la mamma del calciatore, che nella giornata odierna compie gli anni, ha postato sui suoi social diverse foto e messaggi pieni d'amore per il nipote: "Benvenuto al mondo, mio dolce nipotino. Hai reso questo compleanno il più indimenticabile della mia vita. Ti amiamo infinitamente, Mars. Oggi il mio cuore è più pieno che mai. Non ci sono parole per descrivere l'amore che già provo per questo piccolo miracolo".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE