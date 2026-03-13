Conceicao: "Champions, solo Juve. Spalletti ci fa felici! Se Bernardo Silva chiede rispondo così"

"Le critiche ricevute? Penso che..."

Si è sentito troppo criticato in questa sua esperienza alla Juve? E queste critiche che effetto hanno avuto? Conceicao spiega: “Mi fanno crescere, se giochi a calcio e alla Juventus la critica è una cosa normale, devi vivere bene con questo e io lo faccio. Provo a crescere con le critiche, ma anche quando mi dicono che faccio bene penso sia importante mantenere un equilibrio: non essere troppo felici quando si va bene né stare troppo male quando non fai bene. Per me non è un problema, provo tutti i giorni a fare meglio e ad aiutare la squadra: gol, assist ma anche aiutare a difendere, e se qualcuno mi raddoppia vuol dire che c’è qualche altro che è libero. Sono un attaccante, gol e assist sono importanti e so che devo farli, ma ci sono anche tante altre cose dietro che non si guardano ma che sono importanti per la squadra”.