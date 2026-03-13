Conceicao: "Champions, solo Juve. Spalletti ci fa felici! Se Bernardo Silva chiede rispondo così"

La Juve sta preparando la trasferta contro l'Udinese. Per i bianconeri la sfida in terra friulana è determinante per cercare di mettere pressione a Roma e Como in classifica, ora distanti solo un punto e avversarie in questo weekend di campionato. Come già successo con Locatelli in occasione di Inter-Juve e Kalulu per Roma-Juve, a presentare la partita alla vigilia non è stato come di consueto Luciano Spalletti, bensì Francisco Conceicao. Il portoghese ha toccato vari argomenti: corsa Champions, futuro e... il mercato, con particolare riferimento al connazionale Bernardo Silva (il cui contratto con il Manchester City è in scadenza).
Conceicao, conferenza Udinese-Juve
Inizia la conferenza di Conceicao: “L’unione che abbiamo è alla base di tutto, senza quella è difficile. Abbiamo provato già tante volte che c’è questa unione, è la base per poter vincere queste partite che mancano, che è quello che vogliamo fare. Durante la settimana lavoriamo su tutto, certo che dobbiamo tutti migliorare individualmente in modo che la squadra sia più forre: è quello che abbiamo tutta la settimana, avendo ora più tempo. Lavoriamo sempre su tutti i dettagli che il mister pensa che dobbiamo migliorare”.
Questo anno per gettare basi solide per vedere la Juve vincente? “Vediamo che giochiamo molto bene, abbiamo tanta potenzialità per fare ancora meglio. Su quello dobbiamo lavorare, abbiamo tanti giocatori di qualità: proviamo a fare ciò che il mister chiede. C'è ancora tanta qualità da mostrare, ora pensiamo a queste ultime partite, che dobbiamo vincere per raggiungere l’obiettivo”.
L'Udinese, Vlahovic e... Bernardo Silva
Sul prossimo avversario: “L’Udinese è una squadra forte, in casa ancora di più. Squadra fisica, sappiamo la loro qualità e la forza che hanno in attacco, ma tutta la squadra fa un lavoro buono. Sono tosti, ma andremo lì con l’ambizione di vincere la partita e proseguire sulla nostra strada”. Sulla possibilità che il connazionale Bernardo Silva arrivi alla Juve: “Conosco Bernardo molto bene, giocatore molto forte ma non ho parlato di questo con lui. Non so se la Juve voglia comprarlo o meno, ma se lui dovesse chiedermi qualcosa gli direi che la Juve è un grande club, che qui si deve vincere. Certo, tutte le squadre del mondo vorrebbero avere Bernardo”.
In merito all'imminente rientro di Dusan Vlahovic invece: “Tutte le squadre quando i giocatori sono in forma e senza infortuni sono più forti. Con noi è così, Dusan è un giocatore molto forte che manca alla squadra così come tutti gli altri che non sono stati disponibili. Sta sempre meglio, speriamo che ritorni bene dopo questo infortunio”.
Le qualità di Spalletti e la corsa Champions
Si sta parlando tanto del futuro della Juve, si ripartirà da Spalletti: ma cosa ha dato il tecnico per cambiare marcia? Conceicao dice la sua: “Sappiamo che il mister ci ha portato tante cose. Giochiamo molto bene, penso che abbiamo possibilità di fare ancora meglio e dobbiamo provarlo. Ma si vede che la squadra gioca felice, gioca bene, proviamo sempre ad avere la palla e il dominio della partita: questo piace a tutti i giocatori, specie a chi sta in attacco. Creiamo tante occasioni e questo è buono, ma dobbiamo fare di più: continuiamo a lavorare per raggiungere la vittoria in tutte le partite”.
Sull’importanza di raggiungere il piazzamento Champions per la crescita del club: “Se tra Roma, Como e Juventus metto o tolgo qualcuno dalla corsa al quarto posto? Metto la Juve, delle altre non mi importa. Mi interessa solo che siamo nelle prime quattro, lavoriamo per quello: sappiamo che abbiamo la qualità per stare lì. Dobbiamo lavorare forte tutti i giorni, domani dovremo arrivare a Udine e vincere la partita. Dobbiamo stare in alto, abbiamo la qualità per stare lì”. Ma cos’ha la Juve più di Como e Roma? “Per me la cosa che abbiamo di più è che siamo più forti, dovremo farlo vedere in queste ultime partite. Ultimamente l’abbiamo mostrato, dobbiamo avere continuità vincendo queste ultime gare, mostrando che vogliamo e meritiamo di stare lì”.
"Le critiche ricevute? Penso che..."
Si è sentito troppo criticato in questa sua esperienza alla Juve? E queste critiche che effetto hanno avuto? Conceicao spiega: “Mi fanno crescere, se giochi a calcio e alla Juventus la critica è una cosa normale, devi vivere bene con questo e io lo faccio. Provo a crescere con le critiche, ma anche quando mi dicono che faccio bene penso sia importante mantenere un equilibrio: non essere troppo felici quando si va bene né stare troppo male quando non fai bene. Per me non è un problema, provo tutti i giorni a fare meglio e ad aiutare la squadra: gol, assist ma anche aiutare a difendere, e se qualcuno mi raddoppia vuol dire che c’è qualche altro che è libero. Sono un attaccante, gol e assist sono importanti e so che devo farli, ma ci sono anche tante altre cose dietro che non si guardano ma che sono importanti per la squadra”.
