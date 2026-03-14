Spalletti-Juve, com’è andato l’incontro: l’ingaggio alla Yildiz e le garanzie mercato

Vedersi fa tutta la differenza del mondo. Non solo: vedersi aiuta pure a capire meglio le intenzioni, a prescindere dalle parole. Per questo, nel nuovo confronto andato ieri in scena tra la società e Luciano Spalletti, un po’ di paletti sul futuro sono arrivati. Non ancora la firma, ma per quello c’è tempo, almeno una decina di giorni: non è certo in discussione, mentre i piani futuri sì, lo sono, e lo saranno ancora nei prossimi vertici, nei nuovi incroci, in quella che Lucio chiama più banalmente e pragmaticamente “programmazione”. Voleva questo, del resto. E questo sta ottenendo: non promesse, ma garanzie. E allora, ecco il responso dopo la prima resa dei conti: Spalletti ha avuto la certezza del massimo degli sforzi per creare una Juventus competitiva, è stato aggiornato - come spesso è capitato in sede di mercato - sulle intenzioni per la ricostruzione della sua squadra (che non sarà rivoluzionata), e naturalmente sulla variabile più determinante di tutte. Per avere una formazione all’altezza delle ambizioni, la squadra bianconera deve raggiungere la prossima Champions League.