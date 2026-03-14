McKennie: “Ottovolante Juve, ma sapevo tutto. Chi dubita di me mi motiva e a mio padre dico basta”

L'odio online e la rabbia come motivazione

Nonostante tutto, nel corso degli anni non sono mancati i messaggi di odio, soprattutto online: "Penso che se le persone avessero tempo di conoscermi davvero, molte delle cose che scrivono online non le direbbero mai di persona. Per esempio il tema del peso non è un segreto, è qualcosa di cui si è parlato. Per molto tempo sono riuscito a 'farla franca' perché ero giovane e posso correre tanto. Di solito sono quello che corre di più nelle partite. Ma qui in Italia, con gli allenatori e lo staff che ho avuto, sto capendo che con l’età non puoi più permettertelo. Devi prenderti cura del tuo corpo: recupero, idratazione, tutto. Io odio il recupero. Odio quelle cose. Sono uno che dice: 'Il mio corpo recupererà da solo'. Magari mi faccio un pisolino in più. Comunque cerco di non pensarci troppo. Però sì, è qualcosa che mi ha motivato molto nella mia carriera. Ho avuto persone che dubitavano di me fin dalle nazionali giovanili, U17, U14. Sono stato tagliato, mi dicevano che non ero abbastanza bravo. Quindi sì, ci convivo da tutta la vita. E penso che in realtà mi faccia rendere meglio invece di buttarmi giù".