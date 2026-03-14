"A seguito di revisione..." VAR e Mariani in combutta, tolto un gol regolare a Conceicao

Ancora una volta il calcio viene umiliato da una presenza invadente e corrosiva, quella di arbitri che si ergono protagonisti delle partite. E così anche il match tra Udinese e Juventus diventa una partita di videocalcio dopo l'invenzione dell'annullamento del 2-0 di Conceicao. La decisione presa dall’arbitro Mariani, richiamato all’on field review dal Var Maggioni, è incomprensibile nonostante più e più replay della posizione e del comportamento di Koopmeiners, in fuorigioco completamente passivo. Mariani è stato invitato a rivedere l’episodio al monitor per valutare la posizione dell'olandese che era al di là dei difensori al momento della conclusione vincente di Conceicao. Dopo circa due minuti di revisione, ha deciso di annullare la rete per posizione di offside del centrocampista olandese nonostante Koopmeiners:
Non sia intervenuto nell’azione;
Non abbia toccato il pallone;
Non abbia tentato di giocarlo;
Non abbia ostacolato in alcun modo il portiere Okoye nella visuale sul tiro;
Non abbia interferito con i difensori;
Non abbia tratto vantaggio diretto dalla sua posizione.
Nonostante tutto questo, la rete è stata cancellata da Mariani, che qualche giorno fa in Real Madrid-City ha scatenato Donnarumma per il rigore consegnato al Real: "Perché fai il fenomeno?". Probabile se lo chiedano in tanti di più dopo stasera, considerando proprio le parole del direttore di gara: "Il numero 8 fa un movimento che impatta sulla capacità del portiere di intervenire", la spiegazione di Mariani è semplicemente allucinante.
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