"A seguito di revisione..." VAR e Mariani in combutta, tolto un gol regolare a Conceicao

Ancora una volta il calcio viene umiliato da una presenza invadente e corrosiva, quella di arbitri che si ergono protagonisti delle partite. E così anche il match tra Udinese e Juventus diventa una partita di videocalcio dopo l'invenzione dell'annullamento del 2-0 di Conceicao. La decisione presa dall’arbitro Mariani, richiamato all’on field review dal Var Maggioni, è incomprensibile nonostante più e più replay della posizione e del comportamento di Koopmeiners, in fuorigioco completamente passivo. Mariani è stato invitato a rivedere l’episodio al monitor per valutare la posizione dell'olandese che era al di là dei difensori al momento della conclusione vincente di Conceicao. Dopo circa due minuti di revisione, ha deciso di annullare la rete per posizione di offside del centrocampista olandese nonostante Koopmeiners: