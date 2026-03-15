Diretta Juve Next Gen a Forlì: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Juventus Next Gen torna in campo oggi alle 12:30 per il lunch match contro il Forlì, in una gara importante per la corsa ai playoff. I bianconeri arrivano dalla sconfitta contro la Vis Pesaro, un passo falso che ha accorciato la classifica ma senza compromettere il margine sulle squadre fuori dalla zona spareggi. L’allenatore Brambilla analizza così il momento: "Nella partita contro la Vis Pesaro abbiamo pagato a caro prezzo qualche distrazione iniziale, ma nel complesso abbiamo fatto una grande gara". Il tecnico sottolinea anche l’equilibrio del finale di stagione: "Ora abbiamo sette partite al termine della regular season ed è normale che ci siano tante squadre nell'arco di un punto o due punti". La classifica del girone B di Serie C è molto corta con sei squadre in appena tre punti, i bianconeri distano tre punti dal quarto posto, utile per mettersi in una posizione di maggior vantaggio nei playoff. Brambilla ricorda inoltre quanto ogni risultato pesi sempre di più: "È normale che adesso i punti abbiano un certo tipo di peso, nel senso che più vai avanti più in ogni gara diventa importante fare il massimo". Al di là della classifica, però, resta centrale il progetto sui giovani: "Il nostro lavoro non è tanto su quello che dovremo fare in partita, ma sul miglioramento individuale e collettivo della squadra".