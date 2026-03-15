"Conceicao, che dice il regolamento?", "Boga come Malen" e "Spalletti ha esultato perché…": la Juve a Dazn

La Juventus conquista una vittoria di grande peso sul campo dell’ Udinese , imponendosi grazie a una prova solida e determinata. La squadra guidata da Spalletti trova il gol decisivo con Boga , alla terza rete consecutiva. Tra i protagonisti spicca la prestazione di Yildiz , autore dell’assist che ha portato al vantaggio bianconero. Il giovane numero 10 era stato determinante anche nell’azione dello 0-2 firmato da Conceicao , poi sorprendentemente annullato da arbitro e VAR. Grazie a questo successo, la Juventus sale momentaneamente al quarto posto in classifica con 53 punti. E proprio a Dazn hanno analizzato la prova dei bianconeri toccando diversi temi.

L'analisi Juve

È Ferrara a commentare la vittoria contro l'Udinese dei bianconeri: "Questa è la conseguenza del lavoro che sta portando avanti Spalletti. Si vede proprio, anche nelle difficoltà, che il gruppo ha voglia di aiutarsi l'un con l'altro. Oltre alla qualità che riesce a esprimere. Era il momento di accelerare e la Juve si è portata avanti con il lavoro, considerando anche che le prossime due le giocherà in casa con Sassuolo e Genoa che non si devono sbagliare. Al 93esimo della gara contro la Roma la Juve era meno sette, guarda come cambia dopo due partite. È riuscita a ribaltare la situazione". Giaccherini aggiunge: "L'esultanza di Spalletti è il sintomo di una partita che lui temeva tantissimo perché a Udine sia Roma che Napoli avevano battuto i denti. Un campo complicato e per la prima volta la Juve, dopo tanto tempo, è quarta in classifica e mette tanta pressione alle altre due".

Sliding doors Juve

Giaccherini sottilinea: "Io credo sia tutto nella testa dei giocatori. Il risultato ottenuto in quel modo (a Roma ndr), all'ultimo minuto e vedendo di passare da sette a quattro punti, quindi vedi l'obiettivo più vicino. Poi ci sono anche la consapevolezza e il fatto di averlo agguantato. La Juve è una squadra che, da quando c'è Spalletti, resta sempre in partita e lotta fino alla fine. Parti da una base che è quella dello spirito, l'anima della squadra, e arrivi alla certezza delle qualità individuali dei giocatori. Contro l'Udinese là davanti si sono divertiti. Io una Juve così spumeggiante e adrenalinica non l'avevo mai vista". Anche Ferrara dice la sua: "La Juve avrà fatto una ventina di tiri con sette o otto dentro lo specchio contro un Udinese che ha fatto soffrire tante big. Una vittoria di fondamentale importanza a Udine".