"Yildiz non deve farlo", "Spalletti tema più il Como che la Roma", "Mariani, Var e zona grigia…": la Juve a Sky

La Juventus porta a casa tre punti pesantissimi nella trasferta contro l’ Udinese , al termine di una gara combattuta. A decidere il match è la rete di Boga , che firma il suo terzo gol consecutivo. Grande protagonista anche Yildiz , autore dell’assist per il vantaggio e di una prestazione di alto livello. Il talento bianconero aveva inoltre servito il passaggio decisivo per il raddoppio di Conceicao , poi cancellato da arbitro e VAR tra le proteste. A Sky i temi toccati sono stati diversi: l'importanza di Boga e Yildiz, l'episodio delle rete annullata e anche la corsa Champions.

L'analisi di Udinese-Juve

Condò analizza la prestazione della Juve a Udine: "Una l'ha scavalcata di sicuro e forse anche due, se domani a Como ci sarà un pareggio. Il valore di questa partita, della vittoria della Juventus è data dalla prestazione, oltre che dai tre punti, perché uno a zero è veramente stretto come punteggio. Abbiamo avuto una nuova conferma della leadership di Yildiz che ha iniziato come falso nove a un certo punto si è spostato e ha trovato in Boga un bel complice. È il terzo gol consecutivo di Boga e all'80% di Yildiz, perché Boga ha soltanto dovuto spingerla. Però già prima si era reso pericoloso, guardando quelli che stanno in panchina e che abbiamo più volte criticato, io ho un debole per Boga che invece merita soltanto elogi per quello che sta facendo alla Juve". Borghi aggiunge: "La prestazione ottima, risultato stretto con Okoye che ha fatto diverse parate, gli hanno annullato un gol su cui, vabbé, si può discutere. Aggiungo che è la seconda partita a porta chiusa dopo averne presi venti nelle ultime sette precedenti. Non ha rischiato niente ed è andato tutto bene".

Yildiz il migliore in campo

Marocchi sottolinea la prova di Yildiz: "È sicuramente il più bravo, il trascinatore. Subito messo centravanti poi meno male che ci finisce Boga perché lui ha bisogno di non fare l'attaccante e di non essere usato dalla squadra. Ma di ricevere i passaggi da tutti i compagni per poi creare qualcosa. Aggiungerei che ci sono ancora tante partite in campionato che sembrano tutte uguali ma ci sono i momenti. Dopo aver fatto un febbraio dove sei stato eliminato dalla Coppa Italia e della Champions, arrivano dei momenti decisivi e questo cade in concomitanza con lo scontro Como-Roma ed ecco che questa partita aveva proprio un valore bello grosso".