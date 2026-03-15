"Yildiz non deve farlo", "Spalletti tema più il Como che la Roma", "Mariani, Var e zona grigia…": la Juve a Sky

La Juventus porta a casa tre punti pesantissimi nella trasferta contro l’Udinese, al termine di una gara combattuta. A decidere il match è la rete di Boga, che firma il suo terzo gol consecutivo. Grande protagonista anche Yildiz, autore dell’assist per il vantaggio e di una prestazione di alto livello. Il talento bianconero aveva inoltre servito il passaggio decisivo per il raddoppio di Conceicao, poi cancellato da arbitro e VAR tra le proteste. A Sky i temi toccati sono stati diversi: l'importanza di Boga e Yildiz, l'episodio delle rete annullata e anche la corsa Champions.
L'analisi di Udinese-Juve
Condò analizza la prestazione della Juve a Udine: "Una l'ha scavalcata di sicuro e forse anche due, se domani a Como ci sarà un pareggio. Il valore di questa partita, della vittoria della Juventus è data dalla prestazione, oltre che dai tre punti, perché uno a zero è veramente stretto come punteggio. Abbiamo avuto una nuova conferma della leadership di Yildiz che ha iniziato come falso nove a un certo punto si è spostato e ha trovato in Boga un bel complice. È il terzo gol consecutivo di Boga e all'80% di Yildiz, perché Boga ha soltanto dovuto spingerla. Però già prima si era reso pericoloso, guardando quelli che stanno in panchina e che abbiamo più volte criticato, io ho un debole per Boga che invece merita soltanto elogi per quello che sta facendo alla Juve". Borghi aggiunge: "La prestazione ottima, risultato stretto con Okoye che ha fatto diverse parate, gli hanno annullato un gol su cui, vabbé, si può discutere. Aggiungo che è la seconda partita a porta chiusa dopo averne presi venti nelle ultime sette precedenti. Non ha rischiato niente ed è andato tutto bene".
Yildiz il migliore in campo
Marocchi sottolinea la prova di Yildiz: "È sicuramente il più bravo, il trascinatore. Subito messo centravanti poi meno male che ci finisce Boga perché lui ha bisogno di non fare l'attaccante e di non essere usato dalla squadra. Ma di ricevere i passaggi da tutti i compagni per poi creare qualcosa. Aggiungerei che ci sono ancora tante partite in campionato che sembrano tutte uguali ma ci sono i momenti. Dopo aver fatto un febbraio dove sei stato eliminato dalla Coppa Italia e della Champions, arrivano dei momenti decisivi e questo cade in concomitanza con lo scontro Como-Roma ed ecco che questa partita aveva proprio un valore bello grosso".
La scelta di Perin titolare e Boga
Condò su Perin e le differenze con il passato: "Scelta che sta dando i suoi frutti anche quella di preferire Perin a Di Gregorio. Voglio dire un'altra cosa: la ventinovesima giornata l'anno scorso ha visto l'avvicendamento in panchina tra Motta e Tudor, e la Juve ha soltanto un punto in più rispetto alla stagione scorsa... Ma ora il cambio l'ha già fatto e c'è tutta una diversa proiezione, ora ha due partite all'orizzonte per provare ad allungare poi bisogna vedere cosa succede a Como". Mentre su Boga si esprime Marocchi: "Spalletti ha preso McKennie, la nostra ancora di salvezza, per dire magari insieme a questi tre, tecnici e dribblomani, lo ha messo a centrocampo sulla fascia per dire a loro di arrangiarsi e lo hanno fatto molto bene. Non è facile quando hai le stesse caratteristiche ma la Juve ha fatto una grande prestazione".
Corsa Champions
Borghi dice la sua sul quarto posto: "L'astuzia e l'esperienza di Spalletti gli faccia comprendere che il Como è veramente un avversario pericoloso. Nell'immaginario collettivo la rivale principale è la Roma poi dipende da tanti fattori come l'Europa League dovesse andare avanti. Poi c'è da dire questo: lui può pure non vedere Como-Roma perché è convinto che il destino è tutto nelle mani della Juventus". Condò sottolinea: "E proprio il pareggio nello scontro diretto potrebbe spingerlo in questa direzione, restare davanti e fare in modo che tutto dipenda da te". E chiude Marocchi: "Io credo speri nella vittoria della Roma perché alla lunga il Como può essere più ostico".
Gol annullato a Conceicao
Borghi spiega: "La Juventus ha fatto una grande azione, costruita benissimo tra Yildiz e Conceicao poi il gol viene annullato perché Koopmeiners è in posizione di fuorigioco e secondo la lettura, prima del Var e poi di Mariani, è una posizione impattante ma io qualche dubbio me lo tengo. La visuale del portiere è libera. Le linee di interpretazione che ci hanno fornito per quanto possano contare, a maggior ragioni oggi, se il giocatore in offside si trova nell'area piccola e quanto più vicino al portiere allora tanto più influisce. Io resto sempre dubbioso". Anche Marocchi dice la sua: "Siamo sempre nella zona grigia in questi casi perché quanto possa dare noia al portiere è sempre soggettivo".
La Juventus porta a casa tre punti pesantissimi nella trasferta contro l’Udinese, al termine di una gara combattuta. A decidere il match è la rete di Boga, che firma il suo terzo gol consecutivo. Grande protagonista anche Yildiz, autore dell’assist per il vantaggio e di una prestazione di alto livello. Il talento bianconero aveva inoltre servito il passaggio decisivo per il raddoppio di Conceicao, poi cancellato da arbitro e VAR tra le proteste. A Sky i temi toccati sono stati diversi: l'importanza di Boga e Yildiz, l'episodio delle rete annullata e anche la corsa Champions.
L'analisi di Udinese-Juve
Condò analizza la prestazione della Juve a Udine: "Una l'ha scavalcata di sicuro e forse anche due, se domani a Como ci sarà un pareggio. Il valore di questa partita, della vittoria della Juventus è data dalla prestazione, oltre che dai tre punti, perché uno a zero è veramente stretto come punteggio. Abbiamo avuto una nuova conferma della leadership di Yildiz che ha iniziato come falso nove a un certo punto si è spostato e ha trovato in Boga un bel complice. È il terzo gol consecutivo di Boga e all'80% di Yildiz, perché Boga ha soltanto dovuto spingerla. Però già prima si era reso pericoloso, guardando quelli che stanno in panchina e che abbiamo più volte criticato, io ho un debole per Boga che invece merita soltanto elogi per quello che sta facendo alla Juve". Borghi aggiunge: "La prestazione ottima, risultato stretto con Okoye che ha fatto diverse parate, gli hanno annullato un gol su cui, vabbé, si può discutere. Aggiungo che è la seconda partita a porta chiusa dopo averne presi venti nelle ultime sette precedenti. Non ha rischiato niente ed è andato tutto bene".
Yildiz il migliore in campo
Marocchi sottolinea la prova di Yildiz: "È sicuramente il più bravo, il trascinatore. Subito messo centravanti poi meno male che ci finisce Boga perché lui ha bisogno di non fare l'attaccante e di non essere usato dalla squadra. Ma di ricevere i passaggi da tutti i compagni per poi creare qualcosa. Aggiungerei che ci sono ancora tante partite in campionato che sembrano tutte uguali ma ci sono i momenti. Dopo aver fatto un febbraio dove sei stato eliminato dalla Coppa Italia e della Champions, arrivano dei momenti decisivi e questo cade in concomitanza con lo scontro Como-Roma ed ecco che questa partita aveva proprio un valore bello grosso".