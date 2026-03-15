Thuram e il razzismo: "Vinicius? Come fosse successo a me". Cosa filtra sull'infortunio in Udinese-Juve

"Quando è stato aggredito Vinicius è stato come se fosse successo a me". Sono queste le parole rilasciate da Kephren Thuram , centrocampista della Juventus , in un'intervista a Canal+. Il razzismo è ormai un tema che sta purtroppo condizionando sempre di più il mondo del calcio, ed uno degli ultimi episodi è quello che vede protagonisti l'attaccante del Real Madrid , Vinicius Junior , e quello del Benfica , Gianluca Prestianni . Il fuoriclasse brasiliano è infatti stato vittima di insulti razzisti da parte del calciatore argentino nella gara d'andata di Champions League tra la squadra di Arbeloa e quella di José Mourinho. "Lui mi ha chiamato nano" sono le parole dell'attaccante dei lusitani, in risposta a quella che è l'accusa mossa nei suoi confronti, ovvero quella di aver definito Vinicius "scimmia". Kephren Thuram ha valutato anche le potenziali soluzioni ad una situazione tanto deplorevole quanto grave, ovvero maggiore severità contro chi si rende protagonista di questi episodi: "Io non voglio abbandonare il campo, dovrebbero essere loro a farlo".

Thuram: "Non puoi essere aggredito per il colore della tua pelle"

"È difficile per un giovane ragazzo nero. Nel 2026 puoi ancora essere aggredito a causa del colore della tua pelle. Vinicius è stato aggredito; è stato come se fossi stato aggredito io. Sarebbe potuto succedere a me. E tutto perché sono nero? Non ho la risposta per fermarlo e non ho la risposta per fermarlo negli stadi". Questo è quanto ha affermato Kephren Thuram in merito al caso Prestianni-Vinicius, sottolineando come l'abbandono del campo in casi del genere non sia una soluzione da considerare: "Abbandonare il campo potrebbe essere una soluzione, ma io voglio giocare a calcio. È il mio lavoro e amo quello che faccio. Ci dovrebbero essere sanzioni più severe per chi si comporta in questo modo. Perché dovrei essere io ad abbandonare il campo? Dovrebbe essere lui ad abbandonare lo stadio. Dobbiamo mettere fine a queste assurdità. Facciamo sul serio".