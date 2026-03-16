Yildiz 10 e lode, un dato dice tutto: non capitava da cinque anni! Il punto in comune con l'ex Juve

Dieci gol, dieci assist. E dieci e lode al numero dieci. La ripetizione è doverosa perché le cifre iniziano a essere decisamente importanti, almeno quanto l’investitura che la Juventus ha già controfirmato nei suoi confronti: tutto su Kenan Yildiz, all-in per dare e darsi il tempo di crescere insieme. E di diventare vincenti, soprattutto. Il prossimo passo è infatti quello e non si aspetterà poi così tanto: nelle intenzioni del club c’è la volontà di creare una squadra immediatamente forte, subito in grado di competere per il vertice. E di esser lì, per il suo talento, con il quale si sente finalmente in grado di spiccare il volo. Prima Allegri, poi Thiago Motta (certo, non sempre), quindi Tudor e infine Spalletti, forse il tecnico con cui ha trovato più feeling in assoluto: Yildiz ha superato ogni prova, ha giocato in più versioni di Juve e alla fine della fiera è sempre lì, centralissimo, puntuale, un prospetto da fuoriclasse e un campione annunciato.