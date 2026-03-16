"Boga, se non ci arrivi ti diamo calci nel sedere. Yildiz? Toglierlo da lì un delitto": Juve liquida

Spalletti e il calcio "liquido"

In studio hanno approfondito anche il modo di fare calcio della Juve, sempre più relazionale e "liquido", con i giocatori che spesso si cambiano le loro posizioni e vanno a occupare diverse zone di campo. Cambiaso, McKennie e Yildiz sono i tre principali interpreti di questa interpretazione. E anche Spalletti lo ha ribadito quando gli è stato chiesto in tv: "Cambiaso troppo in giro per il campo? Se non lo fa non gioca" ha detto il tecnico. E al tavolo del Club hanno parlato dello sviluppo del gioco dei bianconeri. Questa l'analisi di Bergomi: "Non lo sta facendo da adesso, lo ha fatto anche prima. Ora ha la settimana libera, senza Champions, e si vede ancora meglio. Cambiaso e McKennie spesso erano dentro il campo: questi movimenti permettevano di destrutturare la difesa avversaria. Guardate anche la posizione di Locatelli, che si è vista anche contro il Parma (si abbassa al centro della difesa o va a fare il braccetto), e poi gli altri cinque giocatori offensivi vanno a riempire il centro del campo. E Kalulu si butta sempre dentro: dovrebbe essere il terzo di difesa e invece è in linea con gli attaccanti".