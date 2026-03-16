Cesari surreale: "Fuorigioco Koopmeiners, successa una cosa bella". E Mauro asfalta l’altro Var

La Juventus contro l'Udinese ha confermato la propria crescita. Con l’arrivo di Spalletti in panchina, i bianconeri hanno trovato identità, intensità e nuove certezze, trasformandosi in una squadra più propositiva e riconoscibile. A Pressing il dibattito si è concentrato proprio sull’impatto del tecnico, capace di valorizzare diversi giocatori e alzare il livello delle prestazioni in tempi rapidissimi. Dall'evoluzione di Yildiz al possibile ritorno decisivo di Vlahovic, fino alle discussioni arbitrali sul gol annullato a Conceicao, con la spiegazione di Cesari che ha diviso il tavolo. Tra analisi tattiche, polemiche da moviola e pronostici sulla corsa Champions, il confronto ha acceso il dibattito sul momento della Vecchia Signora e sugli equilibri del campionato.
Juve, come l'ha cambiata Spalletti
"Come Spalletti ha cambiato la Juve? L'ha cambiata dando una grande identità, ha alzato il livello dei calciatori e delle prestazioni, nel volere di più. Chiaro che questa è una squadra totalmente diversa da inizio stagione, con la pecca che in attacco sta facendo fatica, perché in diverse partite ha creato tanto e ha ottenuto poco, lasciando punti. Ma è una squadra che a prescindere dall'avversario, vuole sempre imporsi" - ha spiegato Pazzini a Pressing. Poi è intervenuto Trevisani: "E lo ha fatto in tempi record, perché se pensi a quello che è successo con le partite in dieci, il portiere, senza attaccanti...Ora per me è la favorita, anche per il ritorno di Vlahovic. E il rinnovo Spalletti se lo è già meritato". Anche Sabatini ha detto la sua: "Sicuramente è una Juve proficua e piacevole da vedere, che riesce ad andare molto più in profondità con maggiore rapidità. E l'esultanza di Spalletti secondo me è dovuta anche al fatto di aver visto una Juve più ampia come sviluppo di gioco a Udine".
La favorita per la Champions
Chi è la favorita per il posto Champions? A Pressing si sono espressi a favore dei bianconeri. Mauro: "Como e Juve, perché giocano meglio della Roma". Clemente Russo: "Milan, Inter, Napoli, Como". Pazzini: "Se Vlahovic rientra al 60% la Juve". Sabatini e Trevisani: "Juve". Tanti voti per la Vecchia Signora, molti anche per la squadra di Fabregas, un po' meno fiducia nei confronti della Roma. ll voto per i bianconeri è dovuto anche al grande lavoro del proprio tecnico e Mauro lo ha apprezzato tanto: "Spalletti ha migliorato i giocatori, Kelly mi è sembrato un giocatore straordinario, oltre a difendere ha costruito bene. Conceicao sembra diverso, Thuram prende iniziativa. Ha fatto diventare Yildiz un giocatore straordinario. Poi Spalletti a me piace perché è un uomo che ama il rischio".
La moviola di Udinese-Juve
A Pressing si è discusso anche della rete annullata a Conceicao per fuorigioco di Koopmeiners, giudicato attivo. Cesari si è schierato stranamente a favore della decisione arbitrale, senza però considerare alcuni paletti regolamentari: "A Udine è successa una cosa molta bella, una collaborazione tra arbitro e Var, con la valutazione del fuorigioco attivo di Koopmeiners. Dopo Milan-Pisa hanno detto che se un giocatore fa un movimento anche impercettibile potrebbe influenzare la parata del portiere. Così ha detto il designatore". Interviene Trevisani: "Fuorigioco attivo? Per me assolutamente no. Qui non gli dà nessun fastidio, Koopmeiners non è nella linea di visione". Conclude Sabatini: "Per me impatta, non conta la linea di visione, Koopmeiners toglie la gamba e il portiere si butta subito dopo".
Mauro contro il Var a chiamata
Non solo di Juve, l'attenzione si è spostata anche su Inter-Atalanta e la moviola sugli episodi di Dumfries e Frattesi. Dal tavolo hanno promosso l'idea del Var a chiamata come in Serie C, ma Mauro è stato l'unico a dissociarsi: "Adesso ve lo smonto. Se la palla non va fuori come lo fermi? Se il gioco dura tre minuti, tu che fai dici 'ora voglio vedere quello che è successo tre minuti fa?' Il calcio non è football americano, è un'altra cosa".
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La Juventus contro l'Udinese ha confermato la propria crescita. Con l’arrivo di Spalletti in panchina, i bianconeri hanno trovato identità, intensità e nuove certezze, trasformandosi in una squadra più propositiva e riconoscibile. A Pressing il dibattito si è concentrato proprio sull’impatto del tecnico, capace di valorizzare diversi giocatori e alzare il livello delle prestazioni in tempi rapidissimi. Dall'evoluzione di Yildiz al possibile ritorno decisivo di Vlahovic, fino alle discussioni arbitrali sul gol annullato a Conceicao, con la spiegazione di Cesari che ha diviso il tavolo. Tra analisi tattiche, polemiche da moviola e pronostici sulla corsa Champions, il confronto ha acceso il dibattito sul momento della Vecchia Signora e sugli equilibri del campionato.
Juve, come l'ha cambiata Spalletti
"Come Spalletti ha cambiato la Juve? L'ha cambiata dando una grande identità, ha alzato il livello dei calciatori e delle prestazioni, nel volere di più. Chiaro che questa è una squadra totalmente diversa da inizio stagione, con la pecca che in attacco sta facendo fatica, perché in diverse partite ha creato tanto e ha ottenuto poco, lasciando punti. Ma è una squadra che a prescindere dall'avversario, vuole sempre imporsi" - ha spiegato Pazzini a Pressing. Poi è intervenuto Trevisani: "E lo ha fatto in tempi record, perché se pensi a quello che è successo con le partite in dieci, il portiere, senza attaccanti...Ora per me è la favorita, anche per il ritorno di Vlahovic. E il rinnovo Spalletti se lo è già meritato". Anche Sabatini ha detto la sua: "Sicuramente è una Juve proficua e piacevole da vedere, che riesce ad andare molto più in profondità con maggiore rapidità. E l'esultanza di Spalletti secondo me è dovuta anche al fatto di aver visto una Juve più ampia come sviluppo di gioco a Udine".