McKennie e il panino 'da provare assolutamente' già virale: ecco la ricetta

Weston McKennie gioca in Italia da ormai tanti anni, parla perfettamente italiano ed è diventato un pilastro della Juve tanto da guadagnarsi un lungo rinnovo di contratto . Eppure, nonostante tutto, c'è una cosa che lo rende ancora totalmente americano: la cucina. Nel corso di questi anni, infatti, il classe 1998 non ha mai nascosto i suoi gusti e la sua passione per il cibo a stelle strisce . Se la pasta con il pesto, il pollo e la salsa di pomodoro aveva fatto venire i brividi a milioni di italiani, l'ultima ricetta di Weston non è da meno.

L'ultima ricetta di McKennie, un mix tra America e Italia

Intervistato dal tiktoker Benve, infatti, l'americano ha consigliato un'altra ricetta da provare assolutamente, un mix tra gli USA e l'Italia: "Prendi il pane per gli hot dog, ci metti dentro le polpette e sopra gli spaghetti e la salsa. Anche il parmigiano". Dimenticatevi quindi il romanticismo degli spaghetti con le polpette di Lilly e il Vagabondo: Weston preferisce mettere tutto a un panino per hotdog. Buono? Secondo lui sì, non resta che provare. I commenti sotto al video sono dubbiosi: "Weston ti voglio bene, ma lascia stare la cucina che è meglio" e "Un mito, carboidrati su carboidrati. Da provare. Weston può fare tutto quello che vuole se continua a far vincere la Juve".

La salsa ranch sulla pizza

Ma l'americano non è nuovo a questo tipo di ricette. Quando era da poco arrivato a Torino, infatti, aveva fatto il giro di internet un video in cui raccontava a Chiellini quanto fosse buona la salsa ranch sulla pizza, con conseguente stupore da parte dell'ex difensore italiano. In una recente intervista McKennie ha confermato la sua passione per questa trovata tipicamente americana: In Italia ho imparato a farne a meno? Ehm, voglio dire, sì, certo. Ma penso che sia una cosa risaputa. Ogni volta che i miei amici o la mia famiglia vengono a trovarmi qui, portano con sé del ranch solo per regalarmelo. Aggiunge un tocco in più. Ti sorprenderesti di sapere a quante persone ho dato ranch in Italia. E lì e ovviamente esce il loro lato italiano: 'Non voglio, no no'. Gli dico di provarla prima di giudicare e ad alcuni di loro è piaciuta davvero. Sono sorpresi".

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