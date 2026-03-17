Spalletti ha scelto la sua Juve: chi resta, chi è in dubbio e la lunga lista degli addii

Futuro Vlahovic

Luciano si sta spendendo in prima persona anche per la permanenza di Vlahovic, prossimo al rientro in campo. Con Dusan è scoccata subito la scintilla: ha ravvivato il fuoco di una storia apparentemente finita. Le oscillazioni di Cambiaso, quelle in campo e non di rendimento, piacciono perché rispondono a un’interpretazione moderna ed efficace del calcio. Ovviamente non è un caso che la società abbia già iniziato ad intavolare i discorsi per i rinnovi di Locatelli e Thuram, raramente traditori di aspettative talvolta persino superate. Manuel è anche diventato il capitano che i tifosi della Juventus faticavano a riconoscere come tale. Conceiçao invece "deve ancora crescere" nella qualità e nella risolutezza delle giocate decisive ma ha un biglietto per la nave Juve. È in partenza e l’ultimo ad essersi imbarcato è Jeremie Boga. L’ex Nizza, reduce dalla prima titolarità e da tre gol consecutivi, ha dimostrato di valere (almeno) i 5 milioni necessari a riscattarlo.