Rinnovo Spalletti, la durata dice tutto: dalla retromarcia dei senatori Juve all'intesa

Rinnovo Spalletti, una volontà chiara

Senza interferenze e senza narcisismi da parte di nessuno, a livello ambientale ha avuto vita facile, nonostante abbia ereditato un gruppo in passato spaccato da qualche fazione. Nella Juve di oggi c’è armonia e unità d’intenti. La squadra lavora e si diverte in settimana: ha iniziato a conquistarli così Lucio, con l’innovazione che è riuscito a portare alla Continassa. Firma anche perché sta bene, è felice, non sente il bisogno di aspettare altri club e non avverte neppure la necessità di capire se riuscirà a confezionare un difficilissimo quarto posto.