Marchisio: "Stand-by Juve, Tonali l’ideale. Ecco il vero numero nove per Spalletti. In società..."

Claudio Marchisio, Andrea Agnelli sostiene che il 40% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni non prova alcun interesse per il calcio. La Kings League è la risposta? "La Kings League non nasce in contrapposizione al calcio, ma vive il suo percorso in parallelo. È un’opportunità in più per giocare a calcio in contesti e con regole diverse, dando ai ragazzi delle società dilettantistiche la possibilità di mettersi sotto i riflettori. Il livello atletico si sta alzando a tal punto che l’idea di coinvolgere delle “legends” sta diventando impraticabile, ma questo ci rende orgogliosi".

"Juve, voto in stand-by"

Da Head of Competition di Kings League Italia, che voto dà alla stagione della sua Juve? "È un voto in stand-by. Perché se da una parte per crescere un gruppo vincente bisogna dargli tempo, sappiamo benissimo quanto il tempo si stia stringendo e la Juve senza la Champions League avrebbe fallito l’obiettivo. E lo dico al netto del fatto che ora stiamo vedendo un calcio più divertente ed emozionante, ma gira tutto intorno a quel quarto posto".

Cosa ha portato in più Spalletti? "Ha aggiunto personalità e idee che si sono viste subito, anche quando i risultati non arrivavano, oltre alla sua esperienza nel gestire la squadra. Una squadra che dovrà essere aggiustata e rimodellata ma, grazie a Spalletti, le basi ci sono per tornare a essere competitivi. E per provare a vincere qualcosa, magari restando in alto fino alle ultime giornate non come accade adesso in cui si insegue un quarto posto".