Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bremer, gioia Brasile. Il difensore Juve: "Felicità enorme! Vissuto momenti difficili, ma..."

Ancelotti lo convoca, il centrale esprime gratitudine: i problemi fisici sono alle spalle, Gleison pronto a rivestire la maglia della Seleçao
3 min
BremerBrasilejuve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Gioia immensa per Gleison Bremer. Se ha fatto scalpore l'esclusione di Neymar, grande soddisfazione per il difensore della Juve che è stato convocato da Carlo Ancelotti per le amichevoli che il Brasile giocherà contro Francia e Croazia. Una chiamata importantissima per il centrale bianconero, considerando che si tratta dell'ultima sosta nazionali prima della Coppa del Mondo. Dopo quasi due anni (causa infortuni) Bremer torna dunque a giocare per la Seleçao.

Juve, gioia Bremer: convocato dal Brasile

Una gioia che Bremer ha espresso a Savoir Sport: "Enormemente felice di tornare nella nazionale brasiliana quasi due anni dopo l'ultima volta. Ho attraversato momenti molto complicati, un grave infortunio al ginocchio e poi un altro intervento al menisco, ma la speranza di tornare in nazionale e lottare per un posto nella Coppa del Mondo è sempre stata lì. Il Brasile è sempre stato uno dei grandi obiettivi, anche quando mancavano ancora molti giorni di recupero e tutto sembrava parecchio lontano. Sono stati tanti piccoli passi che insieme hanno costruito questo percorso. Onorerò questa maglia, la più grande del mondo, con tutta la mia forza, il mio impegno e la mia passione. Grazie Brasile".

"Un viaggio, un obiettivo"

L'entusiasmo di Bremer lo si percepisce anche dal post pubblicato su Instagram. Un video in cui c'è prima Ancelotti che legge in conferenza i nomi dei convocati arrivando ai difensori e dunque a quello di Gleison. Poi le immagini tornano indietro, ai mesi difficili degli infortuni, il lavoro per recuperare fino al ritorno in campo. Un post a cui Bremer ha poi allegato la didascalia: "Un viaggio. Un obiettivo. Grazie, Signore. Grazie, Brasile". Tra i convocati di Ancelotti anche due ex Juve: Alex Sandro e Danilo

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS