Bremer, gioia Brasile. Il difensore Juve: "Felicità enorme! Vissuto momenti difficili, ma..."

Gioia immensa per Gleison Bremer . Se ha fatto scalpore l'esclusione di Neymar , grande soddisfazione per il difensore della Juve che è stato convocato da Carlo Ancelotti per le amichevoli che il Brasile giocherà contro Francia e Croazia . Una chiamata importantissima per il centrale bianconero, considerando che si tratta dell'ultima sosta nazionali prima della Coppa del Mondo. Dopo quasi due anni (causa infortuni) Bremer torna dunque a giocare per la Seleçao.

Juve, gioia Bremer: convocato dal Brasile

Una gioia che Bremer ha espresso a Savoir Sport: "Enormemente felice di tornare nella nazionale brasiliana quasi due anni dopo l'ultima volta. Ho attraversato momenti molto complicati, un grave infortunio al ginocchio e poi un altro intervento al menisco, ma la speranza di tornare in nazionale e lottare per un posto nella Coppa del Mondo è sempre stata lì. Il Brasile è sempre stato uno dei grandi obiettivi, anche quando mancavano ancora molti giorni di recupero e tutto sembrava parecchio lontano. Sono stati tanti piccoli passi che insieme hanno costruito questo percorso. Onorerò questa maglia, la più grande del mondo, con tutta la mia forza, il mio impegno e la mia passione. Grazie Brasile".

"Un viaggio, un obiettivo"

L'entusiasmo di Bremer lo si percepisce anche dal post pubblicato su Instagram. Un video in cui c'è prima Ancelotti che legge in conferenza i nomi dei convocati arrivando ai difensori e dunque a quello di Gleison. Poi le immagini tornano indietro, ai mesi difficili degli infortuni, il lavoro per recuperare fino al ritorno in campo. Un post a cui Bremer ha poi allegato la didascalia: "Un viaggio. Un obiettivo. Grazie, Signore. Grazie, Brasile". Tra i convocati di Ancelotti anche due ex Juve: Alex Sandro e Danilo.

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