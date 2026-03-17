Trapattoni compie 87 anni, gli auguri Juve: "Il nostro allenatore con più presenze"

"Buon compleanno, maestro!". È l'augurio del mondo del calcio a Giovanni Trapattoni, che il 17 marzo ha compiuto 87 anni. L'ex allenatore, ritiratosi nel 2013 dopo l'ultima esperienza maturata sulla panchina della nazionale irlandese, è stato raggiunto da numerosissimi messaggi recapitati da molte sue ex squadre, prima fra tutte la Juve che guidò nel decennio d'oro dal 1976 al 1986 e ancora dal 1991 al 1994. Questi gli auguri della Vecchia Signora, che Trapattoni ha guidato in 596 partite complessive: "L'allenatore con più presenze in panchina nella storia. Tanti auguri Trap!". Così anche l'Inter, dove è approdato in seguito alla fine del primo ciclo a Torino rimanendo fino al 1991: "Condottiero dello 'Scudetto dei record'. Per sempre nella storia dell'Inter. Tanti auguri, Trap". Non si sono fatti attendere neppure gli auguri del Milan, dove l'ex centrocampista rossonero ha iniziato la sua carriera da allenatore guidando la prima squadra nella stagione 1975-1976. "Tanti auguri maestro", è il messaggio rilanciato anche dalle altre ex Fiorentina, Benfica e Bayern Monaco. Così invece la Lega Serie A, che sul proprio sito web ha riavvolto il nastro della carriera di Trapattoni: "Da calciatore ha vestito le maglie di Milan e Varese (anche 17 presenze e un gol in Nazionale) vincendo due Scudetti, una Coppa Italia, due Coppe Campioni, 1 Coppa delle Coppe ed 1 Coppa Intercontinentale, tutti con la maglia del Milan. Da allenatore, ha guidato Milan, Juventus, Inter, Bayern Monaco, Cagliari, Fiorentina, Benfica, Stoccarda e Salisburgo, oltre a Italia e Irlanda. Nel suo palmares sette scudetti (sei con la Juventus, uno con l'Inter), un campionato tedesco (Bayern Monaco), un campionato portoghese (Benfica), un campionato austriaco (Salisburgo), una Supercoppa italiana (Inter), due Coppe Italia (Juventus), una Coppa di Germania (Bayern Monaco), una Coppa di Lega tedesca (Bayern Monaco), una Coppa Campioni (Juventus), tre Coppe Uefa (Juventus), una Coppa delle Coppe (Juventus), una Coppa Intercontinentale (Juventus), una Supercoppa Europea (Juventus)".