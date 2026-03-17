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Novità Thuram e le condizioni di Vlahovic: cosa filtra verso Juve-Sassuolo

Gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa in vista della sfida contro i neroverdi: l'allenamento bianconero
2 min
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Tutte le notizie sulla squadra

La partita di Khephren Thuram contro l'Udinese è durata soltanto 49 minuti, sostituito poi da Koopmeiners. Il centrocampista francese, infatti, ha sentito un fastidio alla caviglia ed è uscito dal terreno di gioco. Le sue condizioni hanno subito fatto preoccupare i tifosi bianconeri: ci sarà contro il Sassuolo il prossimo fine settimana? In vista della sfida contro i neroverdi, la squadra di Spalletti ha ripreso gli allenamenti e dalla Continassa arrivano novità importanti anche sul francese.

Juve, infortunio Thuram: le novità dall'allenamento

Nel corso dell'allenamento odierno, infatti, Thuram ha svolto soltanto lavoro differenziato. Il classe 2001, quindi, non si è allenato con il resto dei suoi compagni ma le sue condizioni in vista della sfida contro il Sassuolo non preoccupano molto. Da quanto filtra, il problema alla caviglia non dovrebbe essere grave, tanto che non sono stati necessari esami strumentali. Nei prossimi giorni il francese è atteso in gruppo e dovrebbe poi essere convocato per l'incontro in programma sabato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Gli aggiornamenti su Vlahovic

Dalla Continassa arrivano aggiornamenti anche sulle condizioni di Vlahovic, che si è allenato in gruppo insieme al resto dei compagni. Il classe 2000 contro l'Udinese non era stato convocato ma ora punta a tornare a disposizione di Spalletti per la sfida contro il Sassuolo. Il serbo è reduce da un lungo infortunio e difficilmente sarà titolare, ma può rivelarsi un'arma interessante a partita in corso. Nellne ultime uscite, infatti, Spalletti ha preferito fare a meno di David per dare più spazio a Boga, ma la presenza di un numero 9 più fisico potrebbe essere una soluzione tattica differente e molto utile.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La partita di Khephren Thuram contro l'Udinese è durata soltanto 49 minuti, sostituito poi da Koopmeiners. Il centrocampista francese, infatti, ha sentito un fastidio alla caviglia ed è uscito dal terreno di gioco. Le sue condizioni hanno subito fatto preoccupare i tifosi bianconeri: ci sarà contro il Sassuolo il prossimo fine settimana? In vista della sfida contro i neroverdi, la squadra di Spalletti ha ripreso gli allenamenti e dalla Continassa arrivano novità importanti anche sul francese.

Juve, infortunio Thuram: le novità dall'allenamento

Nel corso dell'allenamento odierno, infatti, Thuram ha svolto soltanto lavoro differenziato. Il classe 2001, quindi, non si è allenato con il resto dei suoi compagni ma le sue condizioni in vista della sfida contro il Sassuolo non preoccupano molto. Da quanto filtra, il problema alla caviglia non dovrebbe essere grave, tanto che non sono stati necessari esami strumentali. Nei prossimi giorni il francese è atteso in gruppo e dovrebbe poi essere convocato per l'incontro in programma sabato.

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