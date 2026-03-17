Novità Thuram e le condizioni di Vlahovic: cosa filtra verso Juve-Sassuolo

La partita di Khephren Thuram contro l'Udinese è durata soltanto 49 minuti, sostituito poi da Koopmeiners. Il centrocampista francese, infatti, ha sentito un fastidio alla caviglia ed è uscito dal terreno di gioco. Le sue condizioni hanno subito fatto preoccupare i tifosi bianconeri: ci sarà contro il Sassuolo il prossimo fine settimana? In vista della sfida contro i neroverdi, la squadra di Spalletti ha ripreso gli allenamenti e dalla Continassa arrivano novità importanti anche sul francese.