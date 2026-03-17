Mariani, tre volte "buono" ma il Var non ci sta: così il videocalcio ha colpito ancora la Juve

Arriverà una settimana senza polemiche arbitrali legate al Var, ma ancora non è questa. Anche nella ventottesima giornata di Serie A, infatti, sono stati diversi gli episodi che hanno fatto discutere , dalla rete annullata alla Juve contro l'Udinese fino al rosso a Wesley in Como-Roma e ai contatti in Inter-Atalanta. Intervenuto a OpenVar il componente CAN Dino Tommasi ha spiegato: "Generalmente siamo soddisfatti, i ragazzi si impegnano molto e danno l'anima, stanno lavorando con costrutto. Ma ci sono alcuni episodi che avremmo preferito fossero stati valutati in maniera diversa ".

Udinese-Juve, il gol annullato a Conceicao

Secondo tempo di Udinese-Juve. Conceicao riceve palla dentro l'area, calcia e batte Okoye. Sulla direzione del tiro c'è Koopmeiners in posizione di fuorigioco ma l'arbitro Mariani in campo non ha dubbi: "Koopmeiners è in fuorigioco ma non impatta". Al VAR Maggioni e Marini la pensano diversamente e cominciano a riguardare l'azione più e più volte, da diverse angolazioni: "Vediamo dove passa il pallone. Lui per far passare la palla alza un piede, ma non si capisce quanto distante è. Glielo facciamo vedere". La Sala Var richiama quindi il direttore di gara all'On Field Review: "Koopmeiners è in area di porta in posizione di fuorigioco, alza il piede per far passare il pallone. Poi giudichi tu". Mariani però è convinto ed esclama subito: "Per me il movimento lo fa dopo". Un parere chiaro, confermato anche dopo aver rivisto il tiro al monitor.

Maggioni al Var però insiste e rifà vedere l'azione più volte e da diverse angolazioni all'arbitro: "Gli passa il pallone molto vicino. Qua vedi, ci sono i criteri di punibilità". Solo a questo punto Mariani cambia idea e annulla la rete: "Eh sì, fa il movimento che impatta, è davanti al portiere". Ritornato in campo, quindi, l'arbitro ha spiegato nel dettaglio i motivi della sua scelta al capitano della Juve Manuel Locatelli: "Ho deciso io. L'ho guardato e ho visto che sta davanti al portiere dentro l'area di porta, quest'anno li abbiamo annullati tutti questi qua. Fa il momento a togliersi ma lui deve aspettare il portiere, aspettare la parata".