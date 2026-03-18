Il mancino illegale, capocannoniere da terzino: Puczka, la Next Big Thing Juve in rampa di lancio

« Se solo non avesse qualche lacuna a livello difensivo sarebbe già in prima squadra... », a Vinovo - nel quartier generale della Next Gen - rispondono una cosa del genere quando la domanda posta ha per soggetto un ragazzo austriaco che è nato nel 2005 e porta gli occhiali. È la confidenza consapevole di chi sa di avere tra le mani un talento ancora da sgrezzare, ma un potenziale “giocatore vero”. Uno di quelli che, nelle convinzioni del club, rientra a buon diritto tra i giovani con un futuro assicurato in Serie A. David Puczka ha la faccia pulita del bravo ragazzo e il mancino illegale del “criminale” della fascia sinistra.

I numeri

In questa stagione ha messo in ginocchio mezzo girone B di Serie C e a referto otto reti (è il capocannoniere della squadra) e quattro assist in 28 presenze da esterno a tutta fascia. Il piede è affilato come i suoi cross, il sangue freddo: degli otto centri in campionato quattro sono arrivati su calcio di rigore, uno su punizione. Si è guadagnato le nome di specialista dei calci piazzati e di tiratore scelto dalla distanza. A gennaio è stato quasi inevitabile consegnargli il premio di miglior giocatore del mese di tutto il campionato dopoché ha trascinato la Juventus nelle posizioni nobili della classifica. In bianconero lo ha trascinato invece Claudio Chiellini dalla seconda lega austriaca, nell’estate 2024, dopo averne annotato il nome, per la prima volta, in occasione di un’amichevole tra le Under 19 della sua nazionale e dell’Italia. Sono bastati meno di 200 mila euro per soffiarlo alla concorrenza nostrana ed estera e per portarlo a Torino dove il metodo Brambilla ha fatto il resto, aiutandolo progressivamente a sprigionare i cavalli nel motore e tutto il potenziale inespresso dopo una prima stagione, di ambientamento, in cui tra l’altro giocava più arretrato.

Spalletti osserva

In una recente intervista proprio l’Head of Next Gen Area ne ha tessuto così le lodi, tradendo una punta di orgoglio: «Parlando nello specifico di Puczka, siamo contenti di quello che sta facendo David. Sicuramente a livello statistico, per quanto concerne gol e assist, le prestazioni che sta facendo sono sotto gli occhi di tutti». Anche sotto quelli di Luciano Spalletti che ha avuto modo di osservarlo da vicino in qualche allenamento svolto con i grandi nelle ultime settimane alla Continassa. Il tecnico, non è un mistero, sta cercando un vice Cambiaso per la prossima stagione. Dopo aver testato e apparentemente bocciato Cabal, in estate prenderà in considerazione la candidatura di Puczka. Il ragazzo non va in giro per il campo come Andrea ma ha passo e tecnica per essere protagonista in corsia. Resta l’ultimo dubbio, è amletico. Oltre ad essere uno “da Serie A” sarà anche un giocatore da Juventus? A questa domanda nessuno, neanche a Vinovo, sa ancora rispondere: la sensazione è che possa farlo soltanto il diretto interessato quando avrà ultimato la sua crescita e gli sarà concessa l’occasione che sicuramente aspetta da una vita.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE