Vlahovic e Juve mai così vicini: rinnovo a un passo, quanto guadagnerà e l’ultimo nodo da sciogliere

Vlahovic, i nuovi contatti

Il primo, naturalmente, è la firma da apporre sul contratto con la Juventus: sarà per un paio di stagioni, dunque con orizzonte 2028; la seconda invece è tutta legata al campo, cioè al suo ritorno tra i convocati (accadrà per la prossima, sabato con il Sassuolo) e in generale dentro un finale di stagione che lo vedrà assolutamente protagonista. Protagonista, a prescindere, Vlahovic lo sarà nei prossimi vertici alla Continassa: pure in questi giorni ci saranno nuovi contatti per provare a scavallare l’ultimo ostacolo tra le parti. Riguarda principalmente l’entourage del calciatore e la società. Commissioni, sostanzialmente. E premi, vari ed eventuali. Il nodo finale, in una storia che a volte è sembrata davvero tutta attorcigliata, è infatti questo: come dividere la fetta destinata all’intorno, provare ad accontentare chi sta lavorando sia per il club che per il giocatore. Una volta definito quest’aspetto, si potrà andare oltre, cioè alla firma sul contrattto, su cui si respira ottimismo e ormai da qualche settimana. A ogni modo, la Juventus conta di definire ogni aspetto durante la pausa per gli impegni internazionali, durante la quale verosimilmente Vlahovic rimarrà al centro sportivo bianconero per lavorare sulla condizione fisica.