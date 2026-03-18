Porta Juve, Spalletti sicuro: l'identikit è tracciato! E la gerarchia la spiegano i dati

Fuori Digre dentro Perin. Sulla carta, quasi una concessione al momento. Un cambio della guardia ad interim nel quartier generale bianconero, utile a togliere un po’ di peso sulle spalle del portierone ex Monza. A restituirgli il respiro, di fronte al mare magnum di critiche rivoltegli per via di qualche incertezza di troppo tra i pali. Su tutte, quelle inscenate contro Inter e Como, in favore di Luis Henrique (al netto della deviazione di Cambiaso) e Vojvoda. Come del resto aveva ammesso lo stesso Spalletti ai microfoni delle tv: «Ci sono momenti nei quali si possono fare 3-4 partite uno e poi l’altro, in cui ci si può alternare con le gare concentrate. Ora Di Gregorio doveva rifiatare per tornare tranquillo e mentalizzare alcune cose».
Di Gregorio, la situazione
Poi, però, si è messo di traverso il campo e quella che doveva essere una soluzione temporanea, poco a poco, ha iniziato ad assumere connotati ben diversi. Più profondi, forse definitivi. E sottolineiamo “forse”, perché non è da escludere che da qui alla fine della stagione Spalletti possa dare un’altra chance a Di Gregorio. Anche al netto dei numeri al ribasso del recente periodo. Inequivocabili se raffrontati a quelli del collega bianconero.
Juve, tra Perin e Di Gregorio...
Nelle sue ultime 4 presenze tra campionato e Champions League, l’ex Monza ha infatti registrato un tasso di efficacia tra i pali pari al 21.4%, contro il 78.8% di Perin. Come viene calcolato questo dato? Non solo rapportando il numero di tiri ricevuti con i gol incassati, ma anche tenendo conto dell’effettiva pericolosità delle conclusioni avversarie (xGOT). Estendendo la lente al resto delle gare disputate in campionato, viene poi fuori che l’ex Monza ha concesso - complessivamente - quasi un gol in più rispetto a quelli previsti (22, contro i 21.22 stimati). In sostanza, dunque, se Di Gregorio ha parato in media 2,1 tiri sui 10 ricevuti, Perin ne ha neutralizzati quasi il quadruplo.
Sì, il livello delle avversarie affrontate nelle ultime 8 dai due portieri non può dirsi di certo assimilabile in termini di difficoltà: Pisa e Udinese hanno creato pochi problemi alla retroguardia bianconera. Ma ecco che allora entra in gioco un altro aspetto utile per “spiegare” il perché Lucio sembri intenzionato a confermare definitivamente Perin tra i pali: l’apporto nella costruzione della manovra. Di Gregorio ai lanci lunghi (43.4 quelli riusciti da inizio stagione) predilige soluzioni per i compagni ben più semplici, smistando la stragrande maggioranza dei palloni in direzione dei due braccetti.
Perin più imprevedibile
Rischia poco, sì, ma al contempo obbliga la Juve a schiacciarsi nella propria metà campo, con gli interpreti di movimento chiamati agli straordinari pur di uscire dalla pressione avversaria. Perin, invece, pur non essendo sempre impeccabile a livello di precisione, cerca la profondità con molta più insistenza: 57.8% di lanci lunghi completati. Con lui tra i pali, la Juve può contare su un roaster di soluzioni in uscita maggiore. È più imprevedibile, insomma. Prerogativa essenziale per il calcio liquido di Spalletti, dove la ricerca della verticalità va di pari passo con il continuo interscambio tra i vari interpreti. Il punto, però, è che il discorso non si fermerà qui. Perché al di là del sorpasso - ormai netto - la sensazione è che a fine stagione, salvo cambi di rotta dettati dalle priorità di mercato, il rischio concreto è che entrambi salutino. Spalletti ha già tracciato l’identikit: leadership, affidabilità tra i pali e peso specifico nello sviluppo del gioco. Non basta più evitare il gol, serve anche costruirlo...
Fuori Digre dentro Perin. Sulla carta, quasi una concessione al momento. Un cambio della guardia ad interim nel quartier generale bianconero, utile a togliere un po’ di peso sulle spalle del portierone ex Monza. A restituirgli il respiro, di fronte al mare magnum di critiche rivoltegli per via di qualche incertezza di troppo tra i pali. Su tutte, quelle inscenate contro Inter e Como, in favore di Luis Henrique (al netto della deviazione di Cambiaso) e Vojvoda. Come del resto aveva ammesso lo stesso Spalletti ai microfoni delle tv: «Ci sono momenti nei quali si possono fare 3-4 partite uno e poi l’altro, in cui ci si può alternare con le gare concentrate. Ora Di Gregorio doveva rifiatare per tornare tranquillo e mentalizzare alcune cose».
Di Gregorio, la situazione
Poi, però, si è messo di traverso il campo e quella che doveva essere una soluzione temporanea, poco a poco, ha iniziato ad assumere connotati ben diversi. Più profondi, forse definitivi. E sottolineiamo “forse”, perché non è da escludere che da qui alla fine della stagione Spalletti possa dare un’altra chance a Di Gregorio. Anche al netto dei numeri al ribasso del recente periodo. Inequivocabili se raffrontati a quelli del collega bianconero.