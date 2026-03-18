Porta Juve, Spalletti sicuro: l'identikit è tracciato! E la gerarchia la spiegano i dati

Perin più imprevedibile

Rischia poco, sì, ma al contempo obbliga la Juve a schiacciarsi nella propria metà campo, con gli interpreti di movimento chiamati agli straordinari pur di uscire dalla pressione avversaria. Perin, invece, pur non essendo sempre impeccabile a livello di precisione, cerca la profondità con molta più insistenza: 57.8% di lanci lunghi completati. Con lui tra i pali, la Juve può contare su un roaster di soluzioni in uscita maggiore. È più imprevedibile, insomma. Prerogativa essenziale per il calcio liquido di Spalletti, dove la ricerca della verticalità va di pari passo con il continuo interscambio tra i vari interpreti. Il punto, però, è che il discorso non si fermerà qui. Perché al di là del sorpasso - ormai netto - la sensazione è che a fine stagione, salvo cambi di rotta dettati dalle priorità di mercato, il rischio concreto è che entrambi salutino. Spalletti ha già tracciato l’identikit: leadership, affidabilità tra i pali e peso specifico nello sviluppo del gioco. Non basta più evitare il gol, serve anche costruirlo...