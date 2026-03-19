Calciomercato Juve, dal sogno Bernardo Silva all'occasione Pellegrini: i possibili colpi a parametro zero

Basterebbe attingere dal tabellone che, di stagione in stagione, riordina fedelmente i vari giocatori in scadenza di contratto, per costruire un Instant team competitivo a ogni latitudine. Da Lewandowski a Rudiger, passando per Goretzka, Brandt, Konate, Casemiro e Robertson. Un “giochino” intrigante, che trova terreno fertile sui social come sulle scrivanie dei principali club europei, a caccia di profili rilevabili al prezzo di saldo, utili per aggiungere qualità e carisma ai rispettivi organici. Discorso valido soprattutto per quei club costretti a destreggiarsi (per quanto possibile) tra i rigidi paletti della sostenibilità finanziaria. Non è un caso, infatti, che la Juve - dopo le maxi spese dell’estate 2024 - abbia da tempo messo nel mirino la stragrande maggioranza dei profili in scadenza. I futuri parametri zero. Occasioni allettanti, in linea con le disponibilità economiche del club bianconero e con gli identikit tracciati da Spalletti. Il tecnico non ha in programma alcuna rivoluzione: la spina dorsale della sua Juve è già bella che definita tra prospetti in erba ed altri più rodati. Servono giusto 5/6 giocatori di esperienza, già a fuoco, pronti, per plasmare un gruppo che possa tornare a giocarsi fin da subito lo scudetto con il resto delle big di Serie A.