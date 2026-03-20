Muharemovic e Yildiz: ieri compagni alla Juve, oggi amici e avversari, domani il mercato...

No, non c’è dubbio su chi sarà l’osservato speciale di Juventus-Sassuolo. Il ragionamento è tanto semplice quanto futuribile: Tarik Muharemovic, che in bianconero è proprio cresciuto , rischia felicemente di fare il percorso inverso per poi trovare una nuova dimensione. E stavolta più grande. Il centrale mancino è uno dei nomi più chiacchierati e più discussi in queste prime settimane in cui - a prescindere da quanto stia accadendo in campionato - sono partiti dei ragionamenti sul futuro. C’è anche il suo nome , nei lunghi elenchi per la difesa, sezione centrali.

Il legame con Yildiz

E c’è tanta voglia da parte sua di tornare a Torino, dove si è trovato benissimo e dove in fondo ha uno dei suoi migliori amici per la vita: è Kenan Yildiz, è il miglior giocatore della rosa, leader tecnico e non solo. I due si sono rivisti anche quando il dieci si è trovato a festeggiare il prolungamento di contratto: insieme avranno parlato di tutto, ma dei rispettivi domani un po’ di più. Quello di Yildiz, saldamente alla Juve e per sua diretta volontà. Quello di Tarik, invece, chissà: piace all’Inter e non gli dispiacerebbe fare un salto intermedio, magari in una squadra che lotti per l’Europa. Interessa in Bundesliga e comunque si è parlato di lui in Inghilterra. Insomma: le opzioni non mancano e non mancheranno da qui alla fine della stagione, quella che può farsi davvero della consacrazione.

I costi dell'operazione

La valutazione oggi è di 20 milioni di euro circa, ma dipenderà pure da quanto si chiacchiererà della situazione del difensore. Più chiaramente, da quante squadre busseranno alla porta di Carnevali, un interlocutore tutt’altro che semplice da sfidare sul terreno del mercato. Una volta definito quell’aspetto, per la Juventus la strada potrebbe essere più semplice: se dovesse acquistarlo, ci sarebbe un rimborso addirittura del 50%, tale è la clausola sulla cessione stipulata con i neroverdi al momento della cessione. In pochi si aspettavano una crescita del genere, forse solo Muharemovic sognava poi di avere anche solo l’opportunità di fare ritorno alla Continassa. Domani, allo Stadium, la vivrà diversamente e più intensamente. Il primo abbraccio a Yildiz. E se sarà, sarà.

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