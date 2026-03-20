Dal sondaggio Theo Hernandez al cavallo di ritorno: Juve, esperienza mercato in corsia

Il possibile ritorno di Spinazzola e il legame con la Juve

Da qui, l’ingresso in scena della dirigenza bianconera, che si è detta disposta a offrigli due anni di contratto, pur di convincerlo a vestire di nuovo la maglia della Juventus. Il fascino del progetto “liquido” di Spalletti - in cui Spina potrebbe ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista per via della sua duttilità sia che si imposti a tre o a quattro - va di pari passo con un amore retrò, mai passato di moda. L’esterno è arrivato alla Juventus da ragazzino, per poi esordirvi in prima squadra solo nel 2019, dopo le varie esperienze in prestito in giro per l’Italia. Nell’estate del primo infortunio - la rottura del crociato - fu Max Allegri a convincerlo a snobbare le avances del Bologna e giocarsi le sue carte in bianconero. Sapeva che, una volta rientrato, avrebbe rapito il popolo dell’Allianz. Non un caso che Max abbia scelto di farlo esordire dal primo in Champions in una gara delicata come il ritorno degli ottavi contro l’Atletico Madrid. Quella della tripletta di CR7, palesatasi anche grazie alla contributo di Spina sulla corsia di sinistra. Spettò a lui l’Oscar come “miglior attore non protagonista”, in una notte gloriosa - forse l’ultima della storia recente - per il popolo bianconero. Chissà che Spina e la Juve non possano tornare a viverne insieme altre a partire dalla prossima stagione...