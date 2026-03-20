L’ultimo esame di Vlahovic e il premio Boga: Spalletti, per Juve-Sassuolo c’è anche Thuram

Thuram recuperato per il Sassuolo

Sospiro di sollievo, invece, per Thuram, che ha smaltito il problema alla caviglia rimediato a Udine, allenandosi interamente con il gruppo. Ci sarà contro il Sassuolo e probabilmente pure dal primo minuto, al fianco di Locatelli: troppo alta la posta in palio per azzardare anche solo un mini turnover. La Juve sa bene di dover raccogliere 6 punti nelle prossime due di campionato, per presentarsi al meglio al trittico infernale di aprile, che vedrà i bianconeri affrontare - in ordine - Atalanta, Bologna e Milan. Motivo per cui, Spalletti sembra intenzionato a riproporre lo stesso 11 visto contro l’Udinese, a cominciare da Perin (definitivo il sorpasso su Di Gregorio), e dal blocco difensivo composto da Cambiaso, Kelly, Bremer e Kalulu (ben contento di essersi guadagnato la chiamata di Deschamps con la Nazionale francese). L’unica variante, rispetto al match del Bluenergy, sarà perlopiù tattica: ad agire da falso 9, stavolta, non dovrebbe essere Yildiz ma Boga. In sostanza, la mossa che ha permesso alla Juve di uscire dal pantano dei primi minuti a Udine, e ricominciare a macinare gioco, grazie alle sgasate sulla sinistra del turco. Avanti tutta, dunque, con l’ivoriano al centro dell’attacco, per provare a sfondare il muro delle 4 gare a segno consecutive - non ci è mai riuscito in carriera -. E quale match migliore per farlo se non contro il club in cui si è consacrato tra i prospetti più interessanti della Serie A? Quel Sassuolo che, nell’estate del 2018, mise sul piatto 10 milioni di euro pur di convincere il Chelsea a lasciarlo partire.