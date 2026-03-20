Spalletti e i segreti del salvadanaio Juve. E per i compagni vince...McKennie

"Qual è il compagno preferito con cui esultare dopo un gol?". Una domanda per un video semplice ma che è diventato insegnamento proprio con le parole di Spalletti . La Juve ha pubblicato il breve estratto sui social per chiedere ai giocatori, prima dell'allenamento in vista della sfida col Sassuolo , quale fosse il compagno migliore con cui poter festeggiare un gol e le risposte sono state diverse, compresa quella del tecnico bianconero.

Da Locatelli a Vlahovic: le risposte dei giocatori Juve

I primi a rispondere alla domanda sono stati Kelly e Locatelli che si nominano a vicenda e creano un bellissimo siparietto: "Mio fratello qui" sottolinea il difensore. "My bro" conferma il capitano. Poi c'è Koopmeiners che ha nominato "Weston" e il motivo è semplice: "Perché lui balla sempre ed è divertente". Un nome al quale si è accodato anche Pinsoglio con Perin che invece ha detto: "Loca, sì mi piace". Lo stesso nome che ha fatto Milik: "Locatelli, il capitano". Per Cabal invece è "Kalulu" con Bremer che oltre al compagno francese ha nominato lo stesso "Wes". Più democratico è stato Yildiz: "Tutta la squadra". Per Boga il nome è stato diretto: "Thuram, abbiamo un'esultanza". Il più nominato, McKennie, invece non ha fatto nomi: "Saranno tipo tre o quattro". L'americano è stato nominato anche da David. Mentre Vlahovic ha confermato quanto detto dal dieci turco: "Tutti", seguito anche da Adzic.

Il salvadanaio di Spalletti

A chiudere il video, appunto, è stato Spalletti che ha risposto dando anche un insegnamento importante sul valore del gruppo: "Non ci sono compagni preferiti in questa squadra per esultare. Si esulta insieme a tutti. Abbiamo il salvadanaio comune dove si divide in parti uguali tutto. Bisogna dare merito anche ai difensori che non lo prendono gol, anche loro debbono gioire e avere gli stessi diritti di colui che fa gol". Oltre a questo quel che si può notare dal video è il clima disteso all'interno della squadra Juve, sicuramente un aspetto importante per concludere al meglio la stagione per raggiungere l'obiettivo del quarto posto.

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