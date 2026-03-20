Spalletti e i segreti del salvadanaio Juve. E per i compagni vince...McKennie

"Qual è il compagno preferito con cui esultare dopo un gol?". Una domanda per un video semplice ma che è diventato insegnamento proprio con le parole di Spalletti. La Juve ha pubblicato il breve estratto sui social per chiedere ai giocatori, prima dell'allenamento in vista della sfida col Sassuolo, quale fosse il compagno migliore con cui poter festeggiare un gol e le risposte sono state diverse, compresa quella del tecnico bianconero.
Da Locatelli a Vlahovic: le risposte dei giocatori Juve
I primi a rispondere alla domanda sono stati Kelly e Locatelli che si nominano a vicenda e creano un bellissimo siparietto: "Mio fratello qui" sottolinea il difensore. "My bro" conferma il capitano. Poi c'è Koopmeiners che ha nominato "Weston" e il motivo è semplice: "Perché lui balla sempre ed è divertente". Un nome al quale si è accodato anche Pinsoglio con Perin che invece ha detto: "Loca, sì mi piace". Lo stesso nome che ha fatto Milik: "Locatelli, il capitano". Per Cabal invece è "Kalulu" con Bremer che oltre al compagno francese ha nominato lo stesso "Wes". Più democratico è stato Yildiz: "Tutta la squadra". Per Boga il nome è stato diretto: "Thuram, abbiamo un'esultanza". Il più nominato, McKennie, invece non ha fatto nomi: "Saranno tipo tre o quattro". L'americano è stato nominato anche da David. Mentre Vlahovic ha confermato quanto detto dal dieci turco: "Tutti", seguito anche da Adzic.
Il salvadanaio di Spalletti
A chiudere il video, appunto, è stato Spalletti che ha risposto dando anche un insegnamento importante sul valore del gruppo: "Non ci sono compagni preferiti in questa squadra per esultare. Si esulta insieme a tutti. Abbiamo il salvadanaio comune dove si divide in parti uguali tutto. Bisogna dare merito anche ai difensori che non lo prendono gol, anche loro debbono gioire e avere gli stessi diritti di colui che fa gol". Oltre a questo quel che si può notare dal video è il clima disteso all'interno della squadra Juve, sicuramente un aspetto importante per concludere al meglio la stagione per raggiungere l'obiettivo del quarto posto.
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