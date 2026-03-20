Tacchinardi show: «Quel di Del Piero... la Gioconda!» Prenotatevi per la serata con Pessotto: mercoledì 25

TORINO - Il 1996 non è soltanto una data: è una memoria viva e in queste settimane sta diventando un’emozione che continua a pulsare nel cuore dei tifosi della Juventus. Da EDIT Torino quella memoria prende forma, voce e calore umano, trasformandosi ogni settimana in un racconto condiviso grazie al vodcast live di Tuttosport.

Alessio superstar



Dopo le serate intense vissute con Fabrizio Ravanelli e Moreno Torricelli, ieri il palco ha accolto un altro protagonista di quella cavalcata europea: Alessio Tacchinardi. Il suo racconto ha riportato il pubblico indietro nel tempo, tra scelte decisive e ricordi indelebili. A nemmeno vent’anni, avrebbe potuto lasciare Torino per crescere altrove. Invece restò, intuendo che quella squadra fosse qualcosa di irripetibile: un gruppo di campioni capace di diventare una vera scuola di vita. Tra aneddoti e sorrisi, Tacchinardi ha acceso la sala con la sua ironia, ma anche con momenti di forte intensità. Il ricordo della barriera condivisa con Alessandro Del Piero, le pressioni di un numero 10 pesantissimo e quel celebre gol a Dortmund descritto come «vedere la Gioconda senza pagare». Poi il lato più umano e l’amicizia con Vialli, la finale vissuta dalla tribuna e la consapevolezza che quella vittoria fosse il trionfo di un gruppo guidato magistralmente da Marcello Lippi.

Serate da non perdere

Sono storie che emozionano, che uniscono generazioni e che, soprattutto, continuano a vivere grazie al contatto diretto con il pubblico. È proprio questa la forza del vodcast di Tuttosport: non solo raccontare, ma coinvolgere, rendere ogni spettatore parte di un ricordo collettivo.

E il viaggio non finisce qui. Il prossimo appuntamento promette nuove emozioni con Gianluca Pessotto, altro simbolo di quella squadra leggendaria. L’appuntamento è ancora una volta da EDIT, a Torino, mercoledì 25 marzo ore 20.30. PRENOTATEVI QUI Per un’altra serata da vivere tutta d’un fiato, tra passato e presente, tra ricordi e passione. Perché certe notti non passano mai. E riviverle insieme le rende ancora più speciali.