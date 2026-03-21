Primavera Juve-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

Il percorso della Juve U20 continua. Dopo l'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, i giovani bianconeri si prepara a sfidare il Milan, match valido per la 31ª giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Padoin sta vivendo un momento delicato, reduce da 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite giocate, ma i rossoneri non se la stanno passando meglio. Il Diavolo, infatti, ha vinto solo 1 degli ultimi 5 incontri, con 1 pareggio e 3 sconfitte a completare il quadro. Ora l'obiettivo della Primavera (ecco i talenti in rampa di lancio) è chiaro: tornare subito vincere, così da cercare di ritornare in zona Playoff, che al momento dista soltanto 2 punti.