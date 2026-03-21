Primavera Juve-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

Il percorso della Juve U20 continua. Dopo l'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, i giovani bianconeri si prepara a sfidare il Milan, match valido per la 31ª giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Padoin sta vivendo un momento delicato, reduce da 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite giocate, ma i rossoneri non se la stanno passando meglio. Il Diavolo, infatti, ha vinto solo 1 degli ultimi 5 incontri, con 1 pareggio e 3 sconfitte a completare il quadro. Ora l'obiettivo della Primavera (ecco i talenti in rampa di lancio) è chiaro: tornare subito vincere, così da cercare di ritornare in zona Playoff, che al momento dista soltanto 2 punti.
Juve Primavera-Milan, dove vederla in tv e in streaming
La sfida tra Juve Primavera e Milan, in programma oggi sabato 21 marzo alle ore 13, sarà visibile su SportItalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma del sito. Il match potrà anche essere seguito con la diretta testuale di Tuttosport.
Le probabili formazioni
Juventus: Radu; Borasio, Montero, Verde; Leone, Vallana, Makiobo, Grelaud; Tiozzo, Finocchiaro, Durmisi. A disposizione: Nava, Huli, Milia, Keutgen, Lopez, Sylla, Bellino, Ceppi, Bracco, De Brul, Gielen. Allenatore: Padoin.
Milan: Bouyer; Cisse, Colombo, Cullotta; Batistini, Perera, Angelicchio, Mancioppi, Borsani; Domnitei, Zaramella. A disposizione: Catalano, Cappelletti, Del Forno, Dotta, Zukic, Martini, Scotti, Menon, Agresta, Petrone, Perina. Allenatore: Renna.
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