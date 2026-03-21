Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Primavera Juve-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

I giovani bianconeri di Padoin tornano in campo dopo il pari contro la Lazio: tutte le informazioni sulla partita
3 min
Juve PrimaveraMilan
Primavera Juve-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming© Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Il percorso della Juve U20 continua. Dopo l'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, i giovani bianconeri si prepara a sfidare il Milan, match valido per la 31ª giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Padoin sta vivendo un momento delicato, reduce da 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite giocate, ma i rossoneri non se la stanno passando meglio. Il Diavolo, infatti, ha vinto solo 1 degli ultimi 5 incontri, con 1 pareggio e 3 sconfitte a completare il quadro. Ora l'obiettivo della Primavera (ecco i talenti in rampa di lancio) è chiaro: tornare subito vincere, così da cercare di ritornare in zona Playoff, che al momento dista soltanto 2 punti. 

Juve Primavera-Milan, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Juve Primavera e Milan, in programma oggi sabato 21 marzo alle ore 13, sarà visibile su SportItalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma del sito. Il match potrà anche essere seguito con la diretta testuale di Tuttosport.

Le probabili formazioni

Juventus: Radu; Borasio, Montero, Verde; Leone, Vallana, Makiobo, Grelaud; Tiozzo, Finocchiaro, Durmisi. A disposizione: Nava, Huli, Milia, Keutgen, Lopez, Sylla, Bellino, Ceppi, Bracco, De Brul, Gielen. Allenatore: Padoin.

Milan: Bouyer; Cisse, Colombo, Cullotta; Batistini, Perera, Angelicchio, Mancioppi, Borsani; Domnitei, Zaramella. A disposizione: Catalano, Cappelletti, Del Forno, Dotta, Zukic, Martini, Scotti, Menon, Agresta, Petrone, Perina. Allenatore: Renna.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS