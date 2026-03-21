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Next Gen Juve-Gubbio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

La squadra di Brambilla vuole tornare subito a vincere per rimanere nella zona playoff di Serie C
3 min
Juve Next GengubbioSerie C
Next Gen Juve-Gubbio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming© Juventus FC via Getty Images
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Nel girone di andata la sfida tra Gubbio e Juve Next Gen è terminata in parità grazie a un gol su punizione di Faticanti all'ultimo minuto di gioco, con i bianconeri in inferiorità numerica da 10 minuti. Un pareggio importante, arrivato in un momento delicato della stagione e che ha permesso alla squadra di Brambilla di ritrovare continuità e fiducia. Ora la Next Gen, che è in piena zona playoff ma ha pareggiato 2-2 contro il Forlì all'ultima, si trova in una situazione simile e la sfida contro il Gubbio rischia di essere di nuovo uno spartiacque. "Ora abbiamo questo finale di stagione da affrontare con la stessa attenzione avuta nelle precedenti gare perchè le partite che giocheremo saranno altrettanto importanti, anzi lo saranno ancora di più", ha detto l'allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia del match. Ma Brambilla non ha dubbi: "Sono tranquillo, però, perchè penso che i ragazzi siano pronti per affrontare al meglio questi impegni".

Juve Next Gen-Gubbio, orario e dove vederla

La Juventus Next Gen ospita il Gubbio in occasione della trentatreesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 14:30 di sabato 21 marzo 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go, app scaricabili gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni di Juve Next Gen-Gubbio

Juventus Next Gen: Scaglia S.; Savio, Gil Puche, Brugarello; Cudrig, Owusu, Faticanti, Puczka; Licina, Deme; Guerra. Allenatore: Brambilla.

Gubbio: Krapikas; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Podda, Rosaia, Carraro, Varone, Murru; Ghirardello, Minta. Allenatore: Di Carlo

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