Next Gen Juve-Gubbio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

Nel girone di andata la sfida tra Gubbio e Juve Next Gen è terminata in parità grazie a un gol su punizione di Faticanti all'ultimo minuto di gioco, con i bianconeri in inferiorità numerica da 10 minuti. Un pareggio importante, arrivato in un momento delicato della stagione e che ha permesso alla squadra di Brambilla di ritrovare continuità e fiducia. Ora la Next Gen, che è in piena zona playoff ma ha pareggiato 2-2 contro il Forlì all'ultima, si trova in una situazione simile e la sfida contro il Gubbio rischia di essere di nuovo uno spartiacque. "Ora abbiamo questo finale di stagione da affrontare con la stessa attenzione avuta nelle precedenti gare perchè le partite che giocheremo saranno altrettanto importanti, anzi lo saranno ancora di più", ha detto l'allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia del match. Ma Brambilla non ha dubbi: "Sono tranquillo, però, perchè penso che i ragazzi siano pronti per affrontare al meglio questi impegni".