Spalletti: "Queste situazioni ti creano un po’ di presunzione. Ricordo che eravamo qui in 13-14…”

La Juve è pronta a scendere in campo per affrontare il Sassuolo all'Allianz Stadium. I neroverdi hanno qualche assenza visti i casi di pertosse riscontrati negli ultimi giorni, ma nonostante questo Spalletti non vuole cali di attenzione dai suoi e risponde a tono: "Queste cose ti portano un po' di presunzione se non sei intelligente a lavorare bene la notizia". L'allenatore bianconeri parla proprio qualche minuto prima di una gara fondamentale per la corsa verso il quarto posto.
Spalletti: "Assenze Sassuolo non contano"
Spalletti a Sky: "Approccio alle assenze del Sassuolo? Qualsiasi squadra ha 15-16 titolari poi c'è sempre qualcuno che gioca un po' di più ma questo non vuole dire non avere sostituti all'altezza. Io mi ricordo nel periodo quando siamo venuti qui con 13-14 giocatori perché l'Asl ci fermò e abbiamo pareggiato con un gol bellissimo di Mertens. Queste cose ti portano un po' di presunzione se non sei intelligente a lavorare bene la notizia".
Le qualità di Boga
Su Boga da attaccante: "Tutti a quelli a cui l'ho chiesto mi hanno detto che è sempre stato abituato a giocare a sinistra. Quando l'ho messo lì ha fatto vedere di poter giocare bene anche in quella zona di campo e di saper quel che fa più male ai difensori centrali delle altre squadre. Se lui ha dieci metri alle spalle la profondità la usa in maniera letale, ha questo scatto dove sui primi 7-8 metri è impossibile stargli dietro, bisogna avere la stessa fibra del velocista come ha lui. Per cui cercheremo di sfruttare ancora questa situazione oltre alla qualità nello stretto perché è bravo anche in quella situazione".
Le condizioni di Vlahovic
L'allenatore bianconero poi parla delle condizioni di Vlahovic: "In panchina sono quattro attaccanti perché c'è anche Milik - sottolinea correggendo il giornalista -. Dusan sta bene e fa vedere in allenamento di essere una punta completa. È chiaro che sono caratteristiche un po' diverse e si andrà a valutare di cosa avremo bisogno a un quarto d'ora dalla fine. L'infortunio è stato veramente brutto, intervento, ha sofferto, ha patito, ha avuto difficoltà nel mantenersi nelle regole per non andare incontro a rischi. Siccome siamo in questo periodo cerchiamo di non fare casino da ultimo".
Spalletti: "Siamo nel momento più bello"
Spalletti parla anche a Dazn: "Come va? Quando siamo in uno stadio come questo e circondati da questo affetto, siamo nel momento più bello di questa professione. Le insidie di questa gara? Quello che ha creato il suo allenatore, che ha dato un’identità precisa. Loro sono una delle squadre più forti quando recuperano palla, dobbiamo stare ordinati, anche se dobbiamo attaccare e fare gol. Bisogna essere bravi sulle preventive, anche se dobbiamo prendere rischi. Ma se i rischi li conosci, diventano meno rischi".
Boga e il tridente Juve
Sul tridente l'allenatore della Juve parla così: "Boga sta facendo benissimo, ha uno scatto bruciante e tecnica nello stretto. È stata una sopresa, perché tutti mi dicevano che punta non ci aveva giocato. Ha uno scatto fulminante e dobbiamo innescarlo bene, anche se deve venire a relazionarsi con la squadra. Ma avere tre punti che saltano l’uomo mi garba. Vlahovic ha qualche minuto? Ora in attacco abbiamo l’imbarazzo della scelta, ne abbiamo tanti in panchina. Bisogna vedere in base alle necessità della partita".
La Juve è pronta a scendere in campo per affrontare il Sassuolo all'Allianz Stadium. I neroverdi hanno qualche assenza visti i casi di pertosse riscontrati negli ultimi giorni, ma nonostante questo Spalletti non vuole cali di attenzione dai suoi e risponde a tono: "Queste cose ti portano un po' di presunzione se non sei intelligente a lavorare bene la notizia". L'allenatore bianconeri parla proprio qualche minuto prima di una gara fondamentale per la corsa verso il quarto posto.
Spalletti: "Assenze Sassuolo non contano"
Spalletti a Sky: "Approccio alle assenze del Sassuolo? Qualsiasi squadra ha 15-16 titolari poi c'è sempre qualcuno che gioca un po' di più ma questo non vuole dire non avere sostituti all'altezza. Io mi ricordo nel periodo quando siamo venuti qui con 13-14 giocatori perché l'Asl ci fermò e abbiamo pareggiato con un gol bellissimo di Mertens. Queste cose ti portano un po' di presunzione se non sei intelligente a lavorare bene la notizia".
Le qualità di Boga
Su Boga da attaccante: "Tutti a quelli a cui l'ho chiesto mi hanno detto che è sempre stato abituato a giocare a sinistra. Quando l'ho messo lì ha fatto vedere di poter giocare bene anche in quella zona di campo e di saper quel che fa più male ai difensori centrali delle altre squadre. Se lui ha dieci metri alle spalle la profondità la usa in maniera letale, ha questo scatto dove sui primi 7-8 metri è impossibile stargli dietro, bisogna avere la stessa fibra del velocista come ha lui. Per cui cercheremo di sfruttare ancora questa situazione oltre alla qualità nello stretto perché è bravo anche in quella situazione".