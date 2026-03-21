Spalletti: "Queste situazioni ti creano un po’ di presunzione. Ricordo che eravamo qui in 13-14…”

La Juve è pronta a scendere in campo per affrontare il Sassuolo all'Allianz Stadium . I neroverdi hanno qualche assenza visti i casi di pertosse riscontrati negli ultimi giorni, ma nonostante questo Spalletti non vuole cali di attenzione dai suoi e risponde a tono: "Queste cose ti portano un po' di presunzione se non sei intelligente a lavorare bene la notizia". L'allenatore bianconeri parla proprio qualche minuto prima di una gara fondamentale per la corsa verso il quarto posto.

Spalletti: "Assenze Sassuolo non contano"

Spalletti a Sky: "Approccio alle assenze del Sassuolo? Qualsiasi squadra ha 15-16 titolari poi c'è sempre qualcuno che gioca un po' di più ma questo non vuole dire non avere sostituti all'altezza. Io mi ricordo nel periodo quando siamo venuti qui con 13-14 giocatori perché l'Asl ci fermò e abbiamo pareggiato con un gol bellissimo di Mertens. Queste cose ti portano un po' di presunzione se non sei intelligente a lavorare bene la notizia".

Le qualità di Boga

Su Boga da attaccante: "Tutti a quelli a cui l'ho chiesto mi hanno detto che è sempre stato abituato a giocare a sinistra. Quando l'ho messo lì ha fatto vedere di poter giocare bene anche in quella zona di campo e di saper quel che fa più male ai difensori centrali delle altre squadre. Se lui ha dieci metri alle spalle la profondità la usa in maniera letale, ha questo scatto dove sui primi 7-8 metri è impossibile stargli dietro, bisogna avere la stessa fibra del velocista come ha lui. Per cui cercheremo di sfruttare ancora questa situazione oltre alla qualità nello stretto perché è bravo anche in quella situazione".