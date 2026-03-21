Conceicao, la Juve che non molla: "Strada ancora lunga, sappiamo su cosa lavorare"

Conceicao: "Deluso dal risultato"

Conceicao a Sky: "Abbiamo avuto le opportunità per vincere la partita. Non siamo riusciti a fare il secondo gol. Dobbiamo riposare bene, tornare in campo più forti che la strada è ancora lunga. Prestazione personale? Io provo a fare il mio gioco, aiutare con le mie caratteristiche la squadra ma meritavamo di fare il secondo gol e dobbiamo lavorare su questo, chiudere le partite. Continuità? Voglio sempre fare bene e qualche volta non riesco, penso che ho fatto una buona partita ma sono più deluso dal risultato. Dobbiamo tutti lavorare individualmente così il collettivo è più forte".

Conceicao e le difficoltà Juve

Conceicao a Dazn: "Cosa è mancato? Abbiamo avuto l’opportunità di fare il secondo gol, meritavamo di più. Abbiamo avuto le chance e non siamo riusciti a chiudere la partita. Approccio del secondo tempo? Hanno fatto subito l’1-1 e poi è difficile quando si mettono tutti dietro, poi però abbiamo creato lo stesso. Dobbiamo lavorare per chiudere le partite, la strada è ancora lunga. Se ho cambiato qualcosa nel mio modo di giocare? Tutto lavoro e fiducia in me stesso. So che la mia qualità esce, perché lavoro tanto. Voglio aiutare di più la squadra".

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