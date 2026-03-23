Spalletti e il lungo riposo Juve: quando riprenderanno gli allenamenti in vista del Genoa

La Juve arriva alla pausa nazionali con un pareggio. Contro il Sassuolo, infatti, i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre l'1-1, salendo così a quota 54 punti, 3 in meno del Como quarto in classifica. Per la squadra di Spalletti si tratta di un brutto colpo, opportunità sprecata in ottica lotta Champions che si prospetta durissima. Ora l'allenatore della Vecchia Signora avrà a disposizione più di una settimana per preparare la prossima partita , nella speranza che i giocatori convocati in Nazionale tornino a Torino nella miglior condizione.

Juve, allenamento e poi 4 giorni di riposo

Dopo la sfida contro il Sassuolo, la Juve si è ritrovata alla Continassa per l'ultimo allenamento prima della pausa nazionali. Spalletti concederà poi quattro giorni di riposo a tutto il gruppo e la ripresa degli allenamenti è fissata per venerdì 27 marzo. Moltissimi giocatori bianconeri, però, saranno impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali e il loro rientro a Torino avverà soltanto nella prossima settimana. Per Spalletti sarà quindi l'occasione per recuperare alcuni giocatori non al meglio e per lavorare con chi è stato utilizzato meno nel corso di questa stagione.

Il prossimo impegno e il calendario bianconero

Al ritorno dalla pausa nazionali, la Juve si prepara a sfidare il Genoa, match in programma lunedì 6 aprile alle 18:00. Poi sarà il turno di Atalanta-Juve, Juve-Bologna e Milan-Juve, tre sfide difficilissime e fondamentali per il proseguo della stagione bianconera. Da quel trittico di incontri potrebbe dipendere gran parte della qualificazione alla prossima Champions League.

Juve-Genoa , 6 aprile ore 18:00

, 6 aprile ore 18:00 Atalanta-Juve , 11 aprile ore 20:45

, 11 aprile ore 20:45 Juve-Bologna , 19 aprile ore 20:45

, 19 aprile ore 20:45 Milan-Juve, 26 aprile ore 20:45

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