David e Openda via dalla Juve, la pazienza è finita: l’attacco di Spalletti sarà rifondato

TORINO - «Tristi, solitari y final». Basterebbe il titolo - rivisitato - del romanzo di Osvaldo Soriano per tracciare un ritratto fedele delle parabole bianconere di Jonathan David e Lois Openda. Nessun episodio chiave, nessuno strappo rumoroso. Semmai, un lento sbiadire che li ha portati a diventare da potenziali risorse, utili per accompagnare alla porta Vlahovic e Milik, dei semplici supplenti a tempo, ormai prossimi al congedo. E pensare che l’infortunio del serbo, gli aveva spalancato uno spazio smisurato sul panorama juventino. Quattro mesi di tempo per diventare necessari. Per convincere Spalletti - che se li è ritrovati sul groppone - e la dirigenza che sarebbero stati loro i nuovi poli dell’attacco bianconero. Macché. Troppo intermittenti, disordinati, timidi nelle scelte, come negli atteggiamenti. E questo al netto della fiducia dimostratagli sempre da Spalletti e dal resto del gruppo squadra, che le ha provate davvero tutte pur di aiutarli a recuperare un po’ di autostima. Ma salvo i timidi segnali di ripresa di David - a segno in 4 dei 5 match di campionato della Juve nel mese di gennaio - il canovaccio è rimasto sostanzialmente lo stesso.