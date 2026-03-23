La Juve autolesionista, i punti buttati e il secondo posto certo: il vero nodo di Spalletti

Uno spreco tira l’altro, quando ti sei rassegnato - inconsciamente - a un modus operandi autolesionista, che nulla a che vedere con la superiorità dell’avversario. Un logorio interno, che continua a manifestarsi quando la partita è lì, a portata di mano, e invece di chiuderla la lasci scivolare via. Oggi, al netto dei limiti tecnici di alcuni membri della rosa, la Juve non riesce a discostarsi dall’idea della squadra che, prima ancora degli altri, finisce per essere nemica di se stessa. Sì, perché passino i due ko con il Como, che ha fatto valere per tutti e 180 i minuti il suo strapotere tecnico; quello con l’Inter, dove i bianconeri hanno pagato un torto arbitrale evidente; e pure quello nella gara di andata con il Napoli, che ha meritato di aggiudicarsi i tre punti. Ma che dire invece dei match persi o pareggiati contro Torino, Lecce, Cagliari e Sassuolo? Gare controllate, a tratti dominate, in cui i bianconeri hanno costruito decine e decine di occasioni da gol, per poi sciogliersi negli ultimi metri o - come successo contro le formazioni di Grosso e Di Francesco - direttamente sul dischetto.