Locatelli, la dura notte dopo l’errore: gli insulti e la decisione Juve sul rigorista

E allora, tra le prime conferme c’è stato pure mettere Locatelli al centro del villaggio. Con fascia e ruoli, compreso quello del rigorista. Continuerà a esserlo, Manuel. Con buona pace di Yildiz e di Vlahovic . Entrambi lo volevano per motivi diversi: il turco per confermare lo status che sente di aver raggiunto con un rinnovo chiave, che lo rende il giocatore più portato a prendersi le luci; il serbo per ricominicare a sentirsi un attaccante vero, e per dare un messaggio pure per il futuro. Nel mezzo, la Juve, le sue necessità, forse meno contemplate di altre volte, però comunque necessariamente centrali: si potrebbe quasi dire che il troppo amore abbia dato più problemi che risorse. Ma non è solo questo, non può esserlo: è un discorso di personalità, e Spalletti è il primo a esserne consapevole. In una Juve senza equivoci caratteriali, una situazione del genere non si sarebbe verificata.

Locatelli deluso: l’azzurro aiuterà

Ha trascorso la domenica in famiglia, rispondendo (poco) ai tanti messaggi di sostegno che gli sono arrivati. Provando a mitigare i sentimenti. A non sentirsi al centro del ciclone. Manuel Locatelli però è così: si sente responsabile, perché alla fine la responsabilità se l’è presa. Era convinto, quando ha dato l’ok a Spalletti per calciare il rigore. Era distrutto dal risultato proprio perché consapevole di aver sciupato un’occasione monumentale, una di quelle che solitamente non sbaglia. Un anno prima, a Venezia firmava il gol che ha mandato in Champions League i bianconeri; qualche settimana fa, invece, ha dato il via alla rimonta quasi completata con il Galatasaray. Sembrava infallibile. Perché in fondo lo era. Ma l’umanità si è impossessata pure di lui, del momento in cui ogni cosa poteva cambiare, ma l’ha solo fatto in peggio. Da oggi, a ogni modo, Manuel ricomincerà dall’azzurro e da uno dei suoi “padri” calcistici, ossia Rino Gattuso. Proverà a far parlare nuovamente il campo perché ha imparato a fare così, e perché in questo modo si è ripreso gli applausi a ogni partita, pur essendo partito dai fischi in piena estate e dai messaggi (molto) poco carini apparsi sui suoi social. Pure ieri non gli sono stati risparmiati insulti, qualcuno è chiaramente andato oltre. La decisione è stata quella di non dare peso e di lasciar passare: se li aspettava e - triste dirlo - aveva messo in preventivo pure il silenzio social.