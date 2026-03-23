Milik, luce Juve dopo il calvario: “Vi svelo cosa è successo davvero negli ultimi anni”

"Milik non ha mai mollato"

Di mollare, però, non se ne parla proprio: «Arek è un tipo davvero forte – sottolinea Chabert -. Sono orgoglioso di conoscere e lavorare con un ragazzo così. Ha una mentalità professionale, non ha mai mollato, neanche un giorno, neanche quando le cose non andavano bene e potevano insorgere pensieri negativi. E, quindi, questa professionalità lo ha portato fin qui e sono davvero contento di vedergli fare i primi minuti in campo». Ma, adesso, come sta Milik? «Il corpo risponde molto bene e per quello è tornato con la squadra e poi in campo. Questa estate era tornato con la squadra prima del Mondiale per Club ma, magari, è stato un po’ presto. Da lì ha fatto di tutto durante questi mesi per non smettere e tornare a questi livelli». Il lavoro fisico, durissimo, ma sostenuto da una testa che non ha mai scricchiolato: «Arek ha una forza mentale incredibile, che ho visto poche volte in questo mondo. E una resilienza, una capacità di resistere a tutto quello che succede nella vita veramente impressionante».