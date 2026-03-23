“Il mercato Juve è iniziato. Conceicao? Avevo una fidanzata che faceva come lui”

La Juve perde l'occasione di stare attaccata al Como e tenere a distanza la Roma: entrambe le concorrenti per il quarto posto vincono le rispettive gare, mentre i bianconeri frenano con l'1-1 dell'Allianz Stadium contro il Sassuolo . Le scelte di Spalletti confermano le gerarchie in attacco, in attesa della condizione migliore di Vlahovic e Milik, con David e Openda ormai ai margini del progetto. Poi anche la pericolosità di Yildiz, sempre più decisivo, e il potenziale, a tratti inespresso, di Conceicao: questi i temi caldi a Sky Sport Club con Caressa e i suoi ospiti.

L'attacco della Juve e i rientri di Vlahovic e Milik

L'analisi dell'attacco della Juve parte con la considerazione di Caressa: "La Juve ha due nuovi attaccanti. Alla fine contro il Sassuolo non sono entrati David e Openda, ma Spalletti ha preferito far entrare Milik e Vlahovic che non giocavano da tempo. Mi sembra abbastanza eloquente". E Di Canio sottolinea: "Hanno inizato il mercato". Poi è De Grandis a commentare: "Ha fatto il centravanti Boga, David non è entrato poi ha messo Milik e Vlahovic perché danno la possibiltà di alzare la palla. Infatti sono arrivate un paio di occasioni, hanno fisicità ed evidentemente gli altri due sono stati investimenti sbagliati perché non gli hanno dato quel che cercavano. Poi non so se sia stato casuale...".

Bocciatura per David e Openda

Marchegiani: "La scelta singolare è quella della formazione iniziale perché comunque con quattro punte in panchina alla fine ha giocato Boga, nemmeno contentissimo perché poi lo ha rimesso a sinistra con Yildiz punta. Mi sembra una scelta abbastanza definitiva". Di Canio aggiunge: "Luciano l'ha spiegato prima della partita: Boga nei primi dieci metri non lo prendi, ho capito però devi saperla prendere, stoppare la palla e anche lui lo boccia tanto che poi lo rimette esterno. La bocciatura di David e Openda è definitiva, questi due non ci possono stare qui anche se prendiamo meno".