"Spalletti non è Gesù ma...", stoccata alla dirigenza e "teatrino rigore": la Juve accende Pressing

L'episodio del rigore Juve

A commentare a Pressing l'episodio è l'ex arbitro, Graziano Cesari: "Al Var c'erano Abisso e Camplone, in campo Marchetti che non prende nessuna decisione sul braccio di Idzes. L'azione prosegue poi da queste immagini, che non sono bellissime, non riusciamo a capire se ci sia o meno il tocco perché potrebbe averla toccata con la spalla o il corpo. Ci vuole tanto tempo per decidere poi finalmente arriva l'immagine più bella con il pallone che cade perpendicolare...". Vivano entra a 'gamba tesa': "Qui ci diranno che è rigore netto. Quindi mi vuoi dire che a trenta centimetri di distanza, strattonato, fuori equilibrio e con la palla che finisce a un giocatore del Sassuolo è rigore. L'altro (riferito al mani di Pongracic in Fiorentina-Inter ndr) con il pallone che arriva da quaranta metri e che sarebbe finito a un giocatore davanti alla porta, da solo... io impazzisco". Poi chiude Cesari: "Quella trattenuta è molto importante, si vede la maglia che si deforma e quindi c'è questa situazione. Io ho molti dubbi su quesa assegnazione, ma loro diranno che è rigore".

Lite Sabatini-Trevisani sui risultati Juve

Poi c'è una lite tra i due giornalisti Sabatini e Trevisani. Il primo spiega: "Spalletti è un gigante, può insegnare il mestiere a tutti ma i risultati sono negativi ed è un dato di fatto". Da questo concetto arriva la contro risposta: "La Juventus ha 4 punti in meno per i rigori sbagliati di Locatelli e David, se li avesse segnati avrebbe 58 punti. Il Milan senza due rigori parati da Maignan avrebbe 59 punti, sarebbero pari. Ci sono due rigori di differenza tra Milan e Juventus, come si può dire che i risultati sono deludenti". Mentre Sabatini poi chiosa: "Dovete farla finita a dire che il lavoro di Allegri è tutto merito di Maignan invece Spalletti è penalizzato per i rigori sbagliati! Perché non state raccontando quello che si vede".