Juve Next Gen, rinviata la sfida con la Ternana: il motivo e quando si gioca

La notizia era già nell'aria, ora è ufficiale: rinviato il match tra Juve Next Gen e Ternana , inizialmente in programma domenica 29 marzo alle ore 14.30 al Moccagatta di Alessandria, valido per la 34esima giornata del campionato di Serie C. Come ormai consuetudine viene rimandata la sfida della seconda squadra bianconera a margine della sosta dei nazionali, visti i diversi calciatori chiamati dai rispettivi selezionatori.

Juve Next Gen-Ternana rinviata: quando si gioca

La sfida tra Juve e Ternana, come comunicato dalla Lega Pro, non si disputerà più questa domenica, bensì mercoledì 8 aprile alle ore 14.30. La squadra di Massimo Brambilla è reduce da un preziosissimo pareggio contro il Gubbio: un doppio svantaggio firmato La Mantia-Podda sembrava aver condannato i bianconeri al ko. Invece Puczka e Guerra (gol in pieno recupero) hanno fissato il risultato sul 2-2. La Juve ha chiuso la scorsa giornata a 44 punti e dunque al settimo posto in classifica, in piena zona playoff. In attesa di recuperare il match contro la Ternana l'8 aprile, la Next Gen riscenderà in campo sabato 4 aprile alle 17.30 al Curi contro il Perugia.

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