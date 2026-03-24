È Juve ovunque: il triangolare di Bremer, Kalulu e Cabal, i playoff Mondiali, Under in tutta Europa

Con il pareggio tra Fiorentina e Inter è terminata la trentesima giornata di Serie A e ora il campionato si prende una pausa per lasciare spazio alle Nazionali. Se alcuni giocatori della Juve resteranno alla Continassa agli ordini di Spalletti (ripresa degli allenamenti fissata per venerdì 27 marzo), molti altri saranno invece impegnati in giro per il mondo, tra amichevoli e qualificazioni per i Mondiali 2026. La speranza dei tifosi è che nessuno di loro si faccia male, perchè la Juve avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile in vista di una lotta per il quarto posto che si prospetta molto agguerrita. Ma chi sono i giocatori bianconeri convocati?
Da Openda a McKennie: tutti i convocati della Juve in Nazionale
Tante sfide tra bianconeri in questa pausa nazionali. Il Belgio di Openda affronterà infatti gli Stati Uniti di McKennie e il Messico, ma l'americano scenderà anche in campo contro il Portogallo di Conceicao, che a sua volta sfiderà anche lui il Messico. Una sorta di triangolare anche per Bremer, Kalulu e Cabal: il Brasile affronterà Croazia e Francia, la Francia affronterà Brasile e Colombia e la Colombia affronterà Francia e Croazia. Due amichevoli anche per il Canada di David (Islanda e Tunisia), l'olanda di Koopmeiners (Norvegia ed Ecuador) e la Serbia di Kostic (Spagna e Sudafrica)
Passando invece a chi non è già qualificato ai Mondiali, l'Italia di Cambiaso, Gatti e Locatelli scenderà in campo contro l'Irlanda del Nord (qui la probabile formazione) e in caso di successo sfiderà nella finale dei playoff la vincente tra Galles e Bosnia. Playoff anche per il Kosovo di Zhegrova, impegnato contro la Slovacchia e in caso di finale contro la vincente tra la Turchia di Yildiz e la Romania. Il Montenegro U21, invece, ha convocato Adzic, che nelle sfide per la qualificazione agli Europei Under 21 affronterà i pari età di Svezia e Polonia.
CONVOCATI: Openda (Belgio), Bremer (Brasile), David (Canada), Cabal (Colombia), Kalulu (Francia), Cambiaso, Gatti e Locatelli (Italia), Zhegrova (Kosovo), Adzic (Montenegro U21), Koopmeiners (Olanda), Conceicao (Conceicao), Kostic (Serbia), Yildiz (Turchia), McKennie (Stati Uniti).
Il calendario degli impegni: tutte le date e gli orari
Saranno settimane ricche di impegni quindi per i giocatori della Juve in Nazionale. Gli ultimi a rientrare in Italia saranno McKennie, Conceicao, David, Bremer e Openda, impegnati tutti nella notte tra il 31 marzo e il 1 aprile. Difficile quindi che possano tornare ad allenarsi prima del 2 aprile, a 4 giorni dal match di Serie A della Juve contro il Genoa in programma il 6 aprile. La squadra di Spalletti scenderà infatti in campo contro i rossoblù il giorno di Pasquetta alle 18:00. Di seguito date e orari di tutte le partite:
- Giovedì 26 marzo - Turchia-Romania (18:00), Italia-Irlanda del Nord (20:45), Slovacchia-Kosovo (20:45), Brasile-Francia (21:00)
- Venerdì 27 marzo - Colombia-Croazia (00:30), Svezia U21-Montenegro U21 (18:30), Olanda-Norvegia (20:45), Spagna-Serbia (21:00)
- Sabato 28 marzo - Canada-Islanda (19:00), Stati Uniti-Belgio (20:30)
- Domenica 29 marzo - Messico-Portogallo (03:00), Colombia-Francia (22:00)
- Martedì 31 marzo - Montenegro U21-Polonia U21 (14:00), Sudafrica-Serbia (18:00), Olanda-Ecuador (20:45)
- Mercoledì 1 aprile - Stati Uniti-Portogallo (01:00), Canada-Tunisia (01:30), Brasile-Croazia (02:00), Messico-Belgio (03:00)
I convocati di Next Gen, Primavera e settore giovanile
Ma non solo Prima Squadra: sono diversi anche i giocatori delle giovanili bianconere convocati in nazionale. Per la Next Gen, Faticanti giocherà con l'Italia U21, Puczka con l'Austria U21 e Licina con la Germania U19. Per la Primavera di Padoin, invece, i convocati sono Verde, Huli e Durmisi, Keutgen, Sosna, Borasio e Gielen. Diversi anche i convocati del settore giovanile: Giambavicchio, Corigliano e Giaretta, Vidzivashets, Deniz, Mazzotta, Pipitò, Rastello, Salvai, Samà e Tufaro.
- NEXT GEN - Faticanti (Italia Under 21), Puczka (Austria Under 21), Licina (Germania Under 19)
- UNDER 20 - Verde (Italia Under 19), Huli e Durmisi (Albania Under 19), Keutgen (Belgio Under 19), Sosna (Repubblica Ceca Under 19), Borasio (Italia Under 18), Gielen (Belgio Under 18)
- SETTORE GIOVANILE - Giambavicchio (Perù Under 17), Corigliano e Giaretta (Italia Under 17), Vidzivashets (Ucraina Under 16), Deniz (Turchia Under 16), Mazzotta, Pipitò, Rastello, Salvai, Samà e Tufaro (Italia Under 16)
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Con il pareggio tra Fiorentina e Inter è terminata la trentesima giornata di Serie A e ora il campionato si prende una pausa per lasciare spazio alle Nazionali. Se alcuni giocatori della Juve resteranno alla Continassa agli ordini di Spalletti (ripresa degli allenamenti fissata per venerdì 27 marzo), molti altri saranno invece impegnati in giro per il mondo, tra amichevoli e qualificazioni per i Mondiali 2026. La speranza dei tifosi è che nessuno di loro si faccia male, perchè la Juve avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile in vista di una lotta per il quarto posto che si prospetta molto agguerrita. Ma chi sono i giocatori bianconeri convocati?
Da Openda a McKennie: tutti i convocati della Juve in Nazionale
Tante sfide tra bianconeri in questa pausa nazionali. Il Belgio di Openda affronterà infatti gli Stati Uniti di McKennie e il Messico, ma l'americano scenderà anche in campo contro il Portogallo di Conceicao, che a sua volta sfiderà anche lui il Messico. Una sorta di triangolare anche per Bremer, Kalulu e Cabal: il Brasile affronterà Croazia e Francia, la Francia affronterà Brasile e Colombia e la Colombia affronterà Francia e Croazia. Due amichevoli anche per il Canada di David (Islanda e Tunisia), l'olanda di Koopmeiners (Norvegia ed Ecuador) e la Serbia di Kostic (Spagna e Sudafrica)
Passando invece a chi non è già qualificato ai Mondiali, l'Italia di Cambiaso, Gatti e Locatelli scenderà in campo contro l'Irlanda del Nord (qui la probabile formazione) e in caso di successo sfiderà nella finale dei playoff la vincente tra Galles e Bosnia. Playoff anche per il Kosovo di Zhegrova, impegnato contro la Slovacchia e in caso di finale contro la vincente tra la Turchia di Yildiz e la Romania. Il Montenegro U21, invece, ha convocato Adzic, che nelle sfide per la qualificazione agli Europei Under 21 affronterà i pari età di Svezia e Polonia.
CONVOCATI: Openda (Belgio), Bremer (Brasile), David (Canada), Cabal (Colombia), Kalulu (Francia), Cambiaso, Gatti e Locatelli (Italia), Zhegrova (Kosovo), Adzic (Montenegro U21), Koopmeiners (Olanda), Conceicao (Conceicao), Kostic (Serbia), Yildiz (Turchia), McKennie (Stati Uniti).