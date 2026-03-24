È Juve ovunque: il triangolare di Bremer, Kalulu e Cabal, i playoff Mondiali, Under in tutta Europa

Con il pareggio tra Fiorentina e Inter è terminata la trentesima giornata di Serie A e ora il campionato si prende una pausa per lasciare spazio alle Nazionali . Se alcuni giocatori della Juve resteranno alla Continassa agli ordini di Spalletti (ripresa degli allenamenti fissata per venerdì 27 marzo), molti altri saranno invece impegnati in giro per il mondo, tra amichevoli e qualificazioni per i Mondiali 2026. La speranza dei tifosi è che nessuno di loro si faccia male, perchè la Juve avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile in vista di una lotta per il quarto posto che si prospetta molto agguerrita. Ma chi sono i giocatori bianconeri convocati?

Da Openda a McKennie: tutti i convocati della Juve in Nazionale

Tante sfide tra bianconeri in questa pausa nazionali. Il Belgio di Openda affronterà infatti gli Stati Uniti di McKennie e il Messico, ma l'americano scenderà anche in campo contro il Portogallo di Conceicao, che a sua volta sfiderà anche lui il Messico. Una sorta di triangolare anche per Bremer, Kalulu e Cabal: il Brasile affronterà Croazia e Francia, la Francia affronterà Brasile e Colombia e la Colombia affronterà Francia e Croazia. Due amichevoli anche per il Canada di David (Islanda e Tunisia), l'olanda di Koopmeiners (Norvegia ed Ecuador) e la Serbia di Kostic (Spagna e Sudafrica)

Passando invece a chi non è già qualificato ai Mondiali, l'Italia di Cambiaso, Gatti e Locatelli scenderà in campo contro l'Irlanda del Nord (qui la probabile formazione) e in caso di successo sfiderà nella finale dei playoff la vincente tra Galles e Bosnia. Playoff anche per il Kosovo di Zhegrova, impegnato contro la Slovacchia e in caso di finale contro la vincente tra la Turchia di Yildiz e la Romania. Il Montenegro U21, invece, ha convocato Adzic, che nelle sfide per la qualificazione agli Europei Under 21 affronterà i pari età di Svezia e Polonia.

CONVOCATI: Openda (Belgio), Bremer (Brasile), David (Canada), Cabal (Colombia), Kalulu (Francia), Cambiaso, Gatti e Locatelli (Italia), Zhegrova (Kosovo), Adzic (Montenegro U21), Koopmeiners (Olanda), Conceicao (Conceicao), Kostic (Serbia), Yildiz (Turchia), McKennie (Stati Uniti).