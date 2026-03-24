"La cruda verità Juve. Inutile prendere ragazzini! Spalletti, c'è una lista da fare subito"

Ma il pareggio di sabato come se lo spiega? C’è chi ha notato una Juve presuntuosa. «Non è presunzione, la realtà è un’altra. Ed è che la Juve è questa. Solo questa roba qui».

Ossia? «Può giocare da squadra a Udine, e infatti lì ha vinto. E può giocare sfilacciata a Torino con il Sassuolo, e per questo non ha vinto. Anche Spalletti ci ha messo del suo».

Come? «Con Milik che non gioca da due anni e mezzo: una scelta che mi ha un po’ sorpreso, come aver lanciato Vlahovic. Avrei capito uno dei due, ma entrambi... Ecco, diciamo che non me l’aspettavo proprio così».

Dà dunque delle colpe anche a Spalletti? «Erano infortunati e sono stati lanciati a 10’ dalla fine: sono rimasto perplesso, come in generale per le soluzioni che ha trovato. Non me ne voglia, ma anche lui qualche errore lo commette. E aggiungo questo: la gestione di una squadra con 5 cambi non è affatto semplice».