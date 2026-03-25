Sembrava finita, invece no: Vlahovic e la Juve ribaltano tutto. La mossa dietro le quinte

TORINO - Ancor prima di tornare a fare gol, Dusan Vlahovic ha servito pure l’ultimo assist alla Juventus. Non è stata un’azione di campo, ma qualcosa di ben più grande, dietro le quinte, tra le mura della Continassa, dove nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro per sancire quello che ormai sta maturando da tempo: sembrava impossibile, e invece il rinnovo di contratto per la punta serba è davvero a un passo. Un passo che non è la firma, ma il fatto di renderlo poco più di una formalità. Arrivare solamente al momento della stretta di mano. Nelle ultime curve della trattativa, tra l’entourage di Dusan - di rientro a Torino - e la Juve è mancata sostanzialmente l’intesa sulle commissioni: ballano milioni, perciò si sta sulle punte. Non sarà un problema. Non può esserlo. Anche per la mossa diretta dell’attaccante, che ha posizionato i bianconeri al di sopra di qualsiasi altra richiesta (pure arrivate, pure intriganti), condividendo con Spalletti i piani tanto del presente quanto del futuro. E allora, anche Vlahovic aiuterà ad abbassare la pressione, a tagliare qui e lì dove chiederà di farlo la società, a percorrere quei passi in avanti che si possono fare solamente se si è in due.