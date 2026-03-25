Quanti soldi può portare Douglas Luiz alla Juve? Facciamo due calcoli

La Juve può ricavare qualcosa da Douglas Luiz? E se sì, quanto? Il brasiliano è uno dei più clamorosi errori di mercato degli ultimi anni e, in questo momento, è in prestito all’Aston Villa, dove - finalmente - sta ritrovando un po’ di presenze e di forma, dopo una prima parte della stagione decisamente deludente al Nottingham Forrest. E, infatti, l’Aston Villa sembrerebbe intenzionata a riscattare il giocatore che, nell’estate del 2024, aveva venduto alla Juve per 50 milioni di euro. Sì, ma a quanto?