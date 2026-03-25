Quanti soldi può portare Douglas Luiz alla Juve? Facciamo due calcoli

La Juve può ricavare qualcosa da Douglas Luiz? E se sì, quanto? Il brasiliano è uno dei più clamorosi errori di mercato degli ultimi anni e, in questo momento, è in prestito all’Aston Villa, dove - finalmente - sta ritrovando un po’ di presenze e di forma, dopo una prima parte della stagione decisamente deludente al Nottingham Forrest. E, infatti, l’Aston Villa sembrerebbe intenzionata a riscattare il giocatore che, nell’estate del 2024, aveva venduto alla Juve per 50 milioni di euro. Sì, ma a quanto?
Juve, le cifre per cedere Douglas Luiz
Facciamo due calcoli: la Juve, a fine stagione, se lo ritroverà a bilancio con il valore di 25 milioni. Quindi quella è la cifra sotto la quale non accetterà offerte per non dover segnare minusvalenze. Ed è anche la cifra che l’Aston Villa potrebbe essere disposto a sborsare per prendere il giocatore. Alla fine i Villains lo pagherebbero la metà di quanto l’hanno venduto: non proprio una bella figura per la Juve, ma quei 25 milioni potrebbero essere essenziali per il mercato e per il bilancio, soprattutto se arrivassero prima del 30 giugno. Ecco perché la Juve ha già iniziato a parlare con l’Aston Villa e spera di definire l’affare prima della fine della stagione.
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