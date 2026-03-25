Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Quanti soldi può portare Douglas Luiz alla Juve? Facciamo due calcoli

Il brasiliano in questo momento è all’Aston Villa, ma a giugno cosa succederà?
3 min
Serie AJuventusDouglas Luiz
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juve può ricavare qualcosa da Douglas Luiz? E se sì, quanto? Il brasiliano è uno dei più clamorosi errori di mercato degli ultimi anni e, in questo momento, è in prestito all’Aston Villa, dove - finalmente - sta ritrovando un po’ di presenze e di forma, dopo una prima parte della stagione decisamente deludente al Nottingham Forrest. E, infatti, l’Aston Villa sembrerebbe intenzionata a riscattare il giocatore che, nell’estate del 2024, aveva venduto alla Juve per 50 milioni di euro. Sì, ma a quanto?

 

 

Juve, le cifre per cedere Douglas Luiz

Facciamo due calcoli: la Juve, a fine stagione, se lo ritroverà a bilancio con il valore di 25 milioni. Quindi quella è la cifra sotto la quale non accetterà offerte per non dover segnare minusvalenze. Ed è anche la cifra che l’Aston Villa potrebbe essere disposto a sborsare per prendere il giocatore. Alla fine i Villains lo pagherebbero la metà di quanto l’hanno venduto: non proprio una bella figura per la Juve, ma quei 25 milioni potrebbero essere essenziali per il mercato e per il bilancio, soprattutto se arrivassero prima del 30 giugno. Ecco perché la Juve ha già iniziato a parlare con l’Aston Villa e spera di definire l’affare prima della fine della stagione.

 

 

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS