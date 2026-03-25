Vlahovic, il popolo Juve si esprime: preferenza schiacciante sulla scelta di mercato

TORINO - Saranno David e Openda che non hanno ingranato, sarà quel (ritrovato) feeling con l'ambiente esploso con l'avvento Spalletti, ma la parabola di Dusan Vlahovic , passato in pochi mesi da 'corpo estraneo' al gruppo, in virtù di un contratto in scadenza al termine della stagione e uno stipendio-capestro per la società, a 'salvatore della patria' , con il rientro in campo dal lungo infortunio accompagnato dalle prime voci sul rinnovo, sorprende e non poco.

Il sondaggio sul canale WhatsApp di Tuttosport

Il sentimento popolare si 'annusava' sui social e, per tale motivo, abbiamo lanciato un sondaggio sul canale WhatsApp di Tuttosport chiedendo ai nostri lettori tifosi bianconeri : "Siete contenti che Vlahovic resta?". Ebbene, a qualche ora dal lancio del quesito, l'esito è inequivocabile e il rapporto, fra i numerosi partecipanti, sorprendentemente netto: l'85% ha votato SI.

Vlahovic-Juve, il riavvicinamento

L'arrivo di Spalletti, effettivamente, ha cambiato le carte in tavola tra Vlahovic e la Juventus, rimescolando le carte di una partita che sembrava essersi conclusa la scorsa estate, con mancati cessione e rinnovo. La poca concorrenza, poi, ha aiutato l'ex Fiorentina a sentirsi nuovamente importante e al centro del progetto. La questione economica, altrettanto spinosa, potrebbe invece risolversi con un drastico calo della parte fissa (circa 12 milioni), parzialmente compensato da premio alla firma e bonus.

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