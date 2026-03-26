Una Juve intera in vendita! Il piano con Spalletti: chi rischia e chi non ha più occasioni

L'attacco Juve da Zhegrova a David

Davanti? Eh, davanti: a destra Zhegrova viaggia verso un addio, anche se parte del club vorrebbe tenerlo per valutarlo ancora un anno, ancora un po’; a sinistra c’è quindi il volto di Openda, simbolo di un mercato fallimentare e il dramma da cui scappare con una soluzione fantasiosa in grado di non appesantire ulteriormente le casse juventine (occhio al Fenerbahce). E se Miretti - il dieci di questa formazione - ha parecchio mercato in Italia e non disdegna l’idea di trovare maggiore minutaggio, per David nessuno è davvero preoccupato: arrivato a zero, l’obiettivo è sfruttare quest’ultima parte per rispolverarlo e rimetterlo in vetrina. Ha ancora un nome, in Europa. E forte. Ci pensano in tanti in Ligue 1, nessuno ha smesso di farlo pure in Inghilterra. E lui sa che avrebbe potuto dare di più, dimostrare ben altro: non si opporrà all’addio. Anzi, può farsi anche una scelta condivisa e per il bene di tutti.