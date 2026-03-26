Vlahovic-Milik, ma quale esperimento: il piano Juve per la corsa Champions è chiaro

Spalletti, il piano per Milik-Vlahovic

Non ha solo fisico, non riempie soltanto l’area di rigore, ma sa giocare con la squadra. Sa legare con gli altri reparti come pochi in Serie A, ma la costellazione d’infortuni in carriera l’ha inevitabilmente condizionato. Per Vlahovic, invece, il discorso è diverso: quello contro il Cagliari di fine novembre è stato il problema fisico più grave da quando è in Italia. Lucio non aveva previsto di farlo entrare già col Sassuolo: il serbo era reduce da una settimana troppo travagliata. La ragione di stato, però, ha prevalso anche sulla prudenza. E così Dusan e Arek hanno creato lo scompiglio che Spalletti sperava di vedere. Mancano due punti all’appello, sì, ma l’apporto della coppia d’assalto è stato notevole. E si rivedrà: è una variante tattica che l’allenatore ha preparato prima e promosso dopo, alla luce delle occasioni che entrambi si sono procurati.