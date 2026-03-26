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Conceicao, paura Juve: “È nella lista del Liverpool per il dopo Salah”

L'esterno bianconero finisce nel mirino dei Reds dopo l'annuncio dell'addio dell'attaccante egiziano
3 min
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L’annuncio dell’addio di Salah al Liverpool a fine stagione ha inevitabilmente acceso i riflettori sul futuro del club inglese. I Reds si preparano infatti a perdere uno dei simboli più rappresentativi dell’ultimo ciclo vincente. La dirigenza è già al lavoro per individuare profili all’altezza. Il mercato estivo si preannuncia quindi particolarmente intenso. E la scelta del sostituto potrebbe influenzare le strategie di molti top club europei. E tra i nomi ci sarebbe anche quello di Conceicao della Juventus.

L’addio di Salah scuote Liverpool

La notizia della separazione tra Salah e il Liverpool, resa pubblica nei giorni scorsi, ha avuto un forte impatto sull’ambiente. Dopo anni da protagonista assoluto, l’attaccante egiziano ha deciso di intraprendere una nuova avventura. La sua partenza lascia un vuoto non solo tecnico, ma anche carismatico. Salah è stato infatti uno dei principali artefici dei successi recenti del club. Gol, assist e leadership lo hanno reso un punto di riferimento imprescindibile. La società dovrà ora reinventarsi senza attaccante egiziano. Una sfida complessa che richiederà scelte mirate e lungimiranti. Anche per questo, il mercato sarà decisivo.

I possibili sostituti nel mirino dei Reds

Per raccogliere l’eredità di Salah, il Liverpool sta valutando diversi profili offensivi di alto livello. Tra i nomi più interessanti emerge quello di Olise, autore di una stagione straordinaria con il Bayern Monaco. Le sue prestazioni lo rendono però un obiettivo difficile da raggiungere. Piace anche Barcola, attualmente impegnato nelle trattative per il rinnovo con il Paris Saint-Germain. Un’altra opzione è Diomandé del Lipsia, seguito da tempo dagli osservatori inglesi. L’idea del club sarebbe quella di inserire più di un rinforzo in quel ruolo. Una strategia per compensare al meglio la perdita dell’egiziano ed ecco che oltre a questi nomi ci sarebbe anche quello di Conceicao.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Il Liverpool pensa anche a Conceicao

Tra le alternative valutate dal Liverpool figura anche Francisco Conceicao. L’esterno offensivo della Juventus è finito nel radar del club inglese secondo alcune indiscrezioni provenienti da RMC Sport. Figlio dell’ex calciatore Sergio Conceicao, il giovane portoghese sta crescendo rapidamente. La sua velocità e capacità di saltare l’uomo lo rendono un profilo interessante. A Torino ha trovato continuità e fiducia sotto la guida di Spalletti. Il Liverpool lo considera una soluzione ideale per rinforzare le corsie offensive. Tuttavia, strapparlo ai bianconeri non sarà semplice. Molto dipenderà dall’entità dell’offerta. E dalla volontà del giocatore stesso.

L'investimento della Juventus

Nel corso della stagione, Conceicao ha accumulato un buon numero di presenze con la Juventus. Il suo impiego costante testimonia la fiducia dello staff tecnico. In termini di rendimento, ha contribuito con gol e assist pur non essendo sempre decisivo. Il suo contratto con i bianconeri è valido fino al 2030, segno di un progetto a lungo termine. La società torinese ha investito cifre importanti per assicurarselo. Dopo un prestito oneroso, è stato riscattato per oltre 30 milioni di euro dal Porto. Un investimento significativo che riflette le aspettative sul suo futuro. Vedremo, dunque, se il Liverpool deciderà di recapitare offerte irrinunciabili al quartier generale bianconero pe il portoghese. 

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L’annuncio dell’addio di Salah al Liverpool a fine stagione ha inevitabilmente acceso i riflettori sul futuro del club inglese. I Reds si preparano infatti a perdere uno dei simboli più rappresentativi dell’ultimo ciclo vincente. La dirigenza è già al lavoro per individuare profili all’altezza. Il mercato estivo si preannuncia quindi particolarmente intenso. E la scelta del sostituto potrebbe influenzare le strategie di molti top club europei. E tra i nomi ci sarebbe anche quello di Conceicao della Juventus.

L’addio di Salah scuote Liverpool

La notizia della separazione tra Salah e il Liverpool, resa pubblica nei giorni scorsi, ha avuto un forte impatto sull’ambiente. Dopo anni da protagonista assoluto, l’attaccante egiziano ha deciso di intraprendere una nuova avventura. La sua partenza lascia un vuoto non solo tecnico, ma anche carismatico. Salah è stato infatti uno dei principali artefici dei successi recenti del club. Gol, assist e leadership lo hanno reso un punto di riferimento imprescindibile. La società dovrà ora reinventarsi senza attaccante egiziano. Una sfida complessa che richiederà scelte mirate e lungimiranti. Anche per questo, il mercato sarà decisivo.

I possibili sostituti nel mirino dei Reds

Per raccogliere l’eredità di Salah, il Liverpool sta valutando diversi profili offensivi di alto livello. Tra i nomi più interessanti emerge quello di Olise, autore di una stagione straordinaria con il Bayern Monaco. Le sue prestazioni lo rendono però un obiettivo difficile da raggiungere. Piace anche Barcola, attualmente impegnato nelle trattative per il rinnovo con il Paris Saint-Germain. Un’altra opzione è Diomandé del Lipsia, seguito da tempo dagli osservatori inglesi. L’idea del club sarebbe quella di inserire più di un rinforzo in quel ruolo. Una strategia per compensare al meglio la perdita dell’egiziano ed ecco che oltre a questi nomi ci sarebbe anche quello di Conceicao.

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